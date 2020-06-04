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Medya
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Ali Karahasanoğlu geçmiş 4 haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

2020-06-04 15:52:52
Ali Karahasanoğlu geçmiş 4 haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer. Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu geçtiğimiz yıllardaki 4 Haziran günlerinde çıkan gazete manşetlerini yorumladı.

#1
Foto - Sözcü 4 Haziran 2013. Gezi isyanı başladığında, Emin Çölaşan'ın ağzı kulaklarına varıyor,

Sözcü 4 Haziran 2013. Gezi isyanı başladığında, Emin Çölaşan'ın ağzı kulaklarına varıyor, "Koyun sürüsü uyanınca" başlığı ile köşe yazısı yayınlıyordu.. Bir yandan; "Koyun sürüsü uyandı" diyorlar, hemen altındaki manşette ise, "Polis kurşunu öldürdü iddiası" ile halkı kışkırtacak bir başka habere imza atıyorlardı.. Maksat, "iç savaş kışkırtıcılığı" idi.. Aynı gazetede, Anıtkabir istismarı da yapılıyor, AK Parti'nin Anıtkabir'i yıkacağı palavrası manşetin altında veriliyordu. Üzerinden 7 yıl geçti. Anıtkabir'i ne yıkan var, ne de bunu dillendiren.. Gezicilerin sokakta kalması için, bu yalanlar uyduruluyordu.. O günlerde gezicilerin çevreyi yakıp yıkmasına sebep gösterilen bahanelerden birisi de, alkol satışının 22'den sonra yasaklanması idi ki, Sözcü'nün en altında, Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı vasıtası ile, "Tut ki alkoliğim, bundan sana ne!" başlığı ile, sarhoşluk meziyet gibi gösteriliyordu.. Allah, bu alkoliklere fırsat vermedi. O kanun çıkalı 7 yıl oldu.... Bugün kimsenin, o kanundan bir şikayeti yok.. Saadet Partili kardeşlerimize duyururuz. Bugün SP'ye güzellemeler yapan Fatih Altaylı'nın eşi, Allah'ın haram kıldığı alkolü, gece yarısı istediği bakkal dükkanından alamayacak diye, bakın nasıl ciyaklıyormuş.. Düşünsünler, "'Bu Altaylı bizi niye övüyor" diye bir tefekkür etsinler..

#2
Foto - Zaman 4 Haziran 2013. Gezi isyanının birinci haftasında, FETÖ'nün gazetesi Zaman, borsanın % 10,5 düştüğünü ağzının salyalarını akıtarak haberleştiriyordu.. O günden bugüne, gezicilerin Türkiye'ye verdiği zararı, siz hesap edin.. Topu topu, üç tane ağaç.. Tüm kavga bu idi.. Daha doğrusu, tüm bahaneleri bu idi. FETÖ'nün gazetesi Zaman'daki Abdullah Gül'ün sözlerini atlamayalım..

Zaman 4 Haziran 2013. Gezi isyanının birinci haftasında, FETÖ'nün gazetesi Zaman, borsanın % 10,5 düştüğünü ağzının salyalarını akıtarak haberleştiriyordu.. O günden bugüne, gezicilerin Türkiye'ye verdiği zararı, siz hesap edin.. Topu topu, üç tane ağaç.. Tüm kavga bu idi.. Daha doğrusu, tüm bahaneleri bu idi. FETÖ'nün gazetesi Zaman'daki Abdullah Gül'ün sözlerini atlamayalım.. "Demokrasi sadece seçim değildir, mesaj alınmıştır" ifadesi, Abdullah Gül'ün sonraki dönemde Cumhurbaşkanlığı adayı için CHP safında hareket edeceğinin de işareti idi.. "Sandıktan çıksan bile, ülkeyi yönetemezsin" despotluğunun, "Adayımız kardeşim Abdullah Gül" sözleri ile Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulan bir isimden gelmesi, vicdanları daha da yaralıyordu..

#3
Foto - Taraf 4 Haziran 2013. Sonraki yıllarda, solcu geçinen T24'e, daha sonra Türkiye Gazetesi'ne, daha sonra da FETÖ'nün internet sitelerine geçecek olan sözde gazeteci Arzu Yıldız,

Taraf 4 Haziran 2013. Sonraki yıllarda, solcu geçinen T24'e, daha sonra Türkiye Gazetesi'ne, daha sonra da FETÖ'nün internet sitelerine geçecek olan sözde gazeteci Arzu Yıldız, "Pis işler dosyası savcıda" başlıklı haber ile CIA destekli Taraf'ta boy gösteriyordu.. Kozmik oda palavra diyenler, bu Arzu Yıldız'ı nasıl çalıştırdılar, bir düşünsünler. Bu muhabiri kendilerine kim tavsiye etti, bir araştırsınlar.. FETÖ'cüler, bu solcu gazeteleri bile nasıl yönetiyor, ortaya çıkarsınlar.. Aynı Taraf Gazetesi, Dolmabahçe Camii'ne ayakkabıları ile giren gezicilerin görüntülerini manşetinden verirken, suçu ise Tayyip Erdoğan'a "Bir kişinin kaprisi" diye atıyordu.. CIA ve FETÖ o günden, Tayyip Erdoğan'ı devirmek için işte bu haberleri yaptırıyorlardı.. Tek hedef, Erdoğan'dan taviz kopartmaktı. MİT'e kendi FETÖ'nün adamlarını getirtmek, dershaneleri kapattırmamak, bürokrasideki kadrolaşmalarını FETÖ lehine devam ettirmekti.. Bunun için de, şu an cezaevinde olan HDP'nin başkanı Selahattin Demirtaş'tan bile "Taksim'de meşru bir isyan var" sözü ile medet umuyorlardı. Bu kafaya göre, darbeler de meşru idi.. Aynı tarihli gazetede, "Beyaz Saray kaygı belirtmiş"ti.. Ama, Allah büyük.. Bugün ABD'de sokağa çıkanlara polislerin sert tavırları için, artık Türkiye kaygı belirtiyor.. Anlayana..

#4
Foto - Cumhuriyet 4 Haziran 2013. 7 yıl önce bugün, o tarihde Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ün, FETÖ tehdidi altında yaptığı açıklamadaki

Cumhuriyet 4 Haziran 2013. 7 yıl önce bugün, o tarihde Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ün, FETÖ tehdidi altında yaptığı açıklamadaki "Mesaj alındı" ifadesini manşete taşıyan Cumhuriyet, Erdoğan'ı da, "Tek o anlamadı" başlığı ile hedefe oturtuyordu.. Gazetede "Binlerce yaralı var" başlıklı kışkırtıcı haberde ise, aldatılarak sokağa dökülen gençlerin, bir de otoyolları işgal etmesi sonrasında yaşanan trafik kazasında vefat eden Mehmet Ayvalıtaş üzerinden algı oluşturuluyor, o ölüm üzerinden vicdan azabı çekeceklerine, "Bir gösterici yaşamını yitirdi" diyerek, kan üzerinden istismar yapıyordu.. Türk Tabipler Birliği'nin açıklaması ise, ibret verici idi.. Meslek odası olan Tabipler Birliği, İstanbul'da 1500, Ankara'da 1600 kişinin yaralandığını iddia ederek, her zamanki kışkırtıcılığını sahneye koyuyordu..

#5
Foto - Zaman 4 Haziran 2014. FETÖ'nün yayın organı Zaman, TSK'ya sızdırdıkları Pensilvanya'ya bağlı subayların göz yumduğunu gizleyerek, PKK'nın yol kapattığı iddiasını yayınlıyor ve milliyetçi kesimin AK Parti'den uzaklaşması için provokatörlük yapıyordu.. Bugün itibari ile FETÖ'cülerin temizlendiği TSK ve polis teşkilatı, o PKK'lıların hepsini, o bölgelerden silip attı mı? Attı.. Şimdi bu FETÖ'cüler ne diyorlar?

Zaman 4 Haziran 2014. FETÖ'nün yayın organı Zaman, TSK'ya sızdırdıkları Pensilvanya'ya bağlı subayların göz yumduğunu gizleyerek, PKK'nın yol kapattığı iddiasını yayınlıyor ve milliyetçi kesimin AK Parti'den uzaklaşması için provokatörlük yapıyordu.. Bugün itibari ile FETÖ'cülerin temizlendiği TSK ve polis teşkilatı, o PKK'lıların hepsini, o bölgelerden silip attı mı? Attı.. Şimdi bu FETÖ'cüler ne diyorlar? "Demirtaş niye cezaevinde?" diyorlar.. Niye olacak, Zaman'ın o gün attığı "PKK kapattığı yola çadırını kurdu" rezaletine destek verdiği için, Demirtaş bugün cezaevinde.. Siz anladınız onu.. Siz biliyorsunuz onu.. Bu millet, bunları tanısın artık.. Dün "PKK'ya fırsat veriliyor" diye haber yapanlar. Bugün, PKK'yı destekleyen adamın niye cezaevinde olduğunu sorguluyor. Yazıklar olsun, hepinize.. O FETÖ gazetesindeki taşeronluk haberi de akıllara durgunluk verecek cinsten. Üzerinden 6 yıl geçmiş, bugün taşeronluk çoğaldı mı, azaldı mı? Sadece kamudaki taşeron işçiler bile, devlete alınarak, o sayı azaltıldı..

#6
Foto - Sözcü 4 Haziran 2014.

Sözcü 4 Haziran 2014. "Bu sözleri hazmet. B planı: Apo'ya yalvarmak. C Planı: Apo'ya yalvarmak.. 'Açılım bozulursa, B ve C planlarımız var' diyen Tayyip'e BDP lideri Demirtaş, birlikte, Demirtaş da açıklasın.. Eşinin, anne-babasının bugün nasıl Erdoğan'a yalvardıklarını anlatsınlar.. Ama Türk milleti bilsin ki, Demirtaş bugün cezaevinde ise.. Bu ülkenin Başbakanını, bir terör örgütünün başına yalvardığı şeklindeki iftirasından dolayı cezaevinde insanın içini yakan bu cevabı verdi" ifadelerinin yer aldığı Sözcü Gazetesi, şimdi ise, Demirtaş'ın yalvarışlarını sayfalarına taşıyıp, PKK'nın uzantısı olan partinin genel başkanının serbest bırakılmasını istiyor.. Hodri meydan.. Kim yalan yazıyormuş, kim kime yalvarıyormuş, gördünüz mü bugün? Kimin B planı varmış kimin B planında kime yalvarmak varmış, Sözcü ile dir.. PKK'yı yüceltmesinden, eli kanlı katillere, başbakanın bile yalvardığı yalanlarından ve teröre desteğinden dolayı cezaevindedir.. İbret olsun. Milliyetçi geçinen Meral Akşener'e.. İbret olsun, ulusalcı olduğunu iddia eden, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk ziyaretini Edirne Cezaevi'ndeki, yukarda ahlaksız ifadeleri söyleyen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'ye.. Sözcü Gazetesi'nin manşetindeki ikinci haberi ise; "İşte Tayyip'in eseri" diye verdikleri, Hakkari Belediyesi'ne Kürtçe asılan tabela.. O tarihte, PKK uzantısı partinin genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yanlışları üzerinden AK Parti'ye saldıran Sözcü, bir yandan "Erdoğan'ın Apo'ya yalvardığı" algısı oluştururken, bir yandan bu durumun insanın içini yaktığını iddia ederken.. Bugün geldiğimiz noktada ise, 2015 seçimlerinde HDP'nin barajı aşması için seçmene çağrıda bulunan bir gazete haline geldi.. Dahası, o belediyelerin kayyıma geçmesinin aleyhinde, şimdi riyakarca yayınlar yapmaktan geri durmuyor.. Yine 6 yıl önceki bu nüshasında, Sözcü Gazetesi, PKK'lıların işgal ettiği yol için, "10 gün geçti, devlet o yolu hala açamadı" başlığı ile bir haber yapmıştı.. Hodri meydan.. Tayyip Erdoğan, yumruğunu masaya vurdu, FETÖ'cüleri de, darbecileri de, TSK'dan tasfiye etti.. Bugün PKK'lıların işgal ettiği değil yol, sokak arası varsa, gösterin, o PKK'lılara orası nasıl dar ediliyor, bu ülkenin güvenlik güçleri göstersin..

#7
Foto - Cumhuriyet 4 Haziran 2015. 5 yıl önce bugün, Cumhuriyet Gazetesi

Cumhuriyet 4 Haziran 2015. 5 yıl önce bugün, Cumhuriyet Gazetesi "Devletin bittiği an" manşeti ile çıkmıştı.. Haber, İstanbul Adliyesi'nde Savcı Selim Kiraz, DHKPC'li teröristler tarafından rehin alındığında "Mecbur bırakıldığımız eylem" manşetinin de sahibi olan Ahmet Şık. Teröristler o tarihte, kendilerine yakın gördükleri Ahmet Şık ile telefon görüşmesi yapmışlar, "Savcıyı rehin almayı mazur gösterecek" anlatımlarda bulunmuşlar, Cumhuriyet Gazetesi de DHKP/C'li teröristlerin propagandasını 1. sayfasından yapmıştı. İşte teröristlerin, bir savcıyı rehin aldıklarında, onlara propaganda yaptırtan Ahmet Şık, MİT tırları üzerinden de yukardaki haberi yapmıştı.. Kimin kimlerle birlikte FETÖ'ye destek çıktığını bir defa daha görmüş olalım..

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