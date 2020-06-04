Ali Karahasanoğlu geçmiş 4 haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

Sözcü 4 Haziran 2014. "Bu sözleri hazmet. B planı: Apo'ya yalvarmak. C Planı: Apo'ya yalvarmak.. 'Açılım bozulursa, B ve C planlarımız var' diyen Tayyip'e BDP lideri Demirtaş, birlikte, Demirtaş da açıklasın.. Eşinin, anne-babasının bugün nasıl Erdoğan'a yalvardıklarını anlatsınlar.. Ama Türk milleti bilsin ki, Demirtaş bugün cezaevinde ise.. Bu ülkenin Başbakanını, bir terör örgütünün başına yalvardığı şeklindeki iftirasından dolayı cezaevinde insanın içini yakan bu cevabı verdi" ifadelerinin yer aldığı Sözcü Gazetesi, şimdi ise, Demirtaş'ın yalvarışlarını sayfalarına taşıyıp, PKK'nın uzantısı olan partinin genel başkanının serbest bırakılmasını istiyor.. Hodri meydan.. Kim yalan yazıyormuş, kim kime yalvarıyormuş, gördünüz mü bugün? Kimin B planı varmış kimin B planında kime yalvarmak varmış, Sözcü ile dir.. PKK'yı yüceltmesinden, eli kanlı katillere, başbakanın bile yalvardığı yalanlarından ve teröre desteğinden dolayı cezaevindedir.. İbret olsun. Milliyetçi geçinen Meral Akşener'e.. İbret olsun, ulusalcı olduğunu iddia eden, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk ziyaretini Edirne Cezaevi'ndeki, yukarda ahlaksız ifadeleri söyleyen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'ye.. Sözcü Gazetesi'nin manşetindeki ikinci haberi ise; "İşte Tayyip'in eseri" diye verdikleri, Hakkari Belediyesi'ne Kürtçe asılan tabela.. O tarihte, PKK uzantısı partinin genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yanlışları üzerinden AK Parti'ye saldıran Sözcü, bir yandan "Erdoğan'ın Apo'ya yalvardığı" algısı oluştururken, bir yandan bu durumun insanın içini yaktığını iddia ederken.. Bugün geldiğimiz noktada ise, 2015 seçimlerinde HDP'nin barajı aşması için seçmene çağrıda bulunan bir gazete haline geldi.. Dahası, o belediyelerin kayyıma geçmesinin aleyhinde, şimdi riyakarca yayınlar yapmaktan geri durmuyor.. Yine 6 yıl önceki bu nüshasında, Sözcü Gazetesi, PKK'lıların işgal ettiği yol için, "10 gün geçti, devlet o yolu hala açamadı" başlığı ile bir haber yapmıştı.. Hodri meydan.. Tayyip Erdoğan, yumruğunu masaya vurdu, FETÖ'cüleri de, darbecileri de, TSK'dan tasfiye etti.. Bugün PKK'lıların işgal ettiği değil yol, sokak arası varsa, gösterin, o PKK'lılara orası nasıl dar ediliyor, bu ülkenin güvenlik güçleri göstersin..