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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 8 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

2020-06-08 13:00:23
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 8 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. AK Parti’nin Ahmet Davutoğlu zamanında tek başına iktidar olamadığı seçimlerde Sözcü, Cumhuriyet ve Zaman gibi tetikçilerin aynı ağızla konuşmasını anımsatan Karahasanoğlu, aynı zamanda HDP’yi seçtirmek için yırtınan gazetelerin 2016’daki terör saldırısındaki ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi. İşte geçmiş 8 Haziranlardaki gazete manşetleri ve Karahasanoğlu’nun yorumları...

#1
Foto - 8 Haziran 2013 Sözcü gazetesi. Atatürk'ün vefatının üzerinden 75 yıl geçtikten sonra bile, hitabesini özel kuşe kâğıda basıp dağıtan Sözcü, girdiği her seçimden büyük başarı ile çıkan Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak için,

8 Haziran 2013 Sözcü gazetesi. Atatürk'ün vefatının üzerinden 75 yıl geçtikten sonra bile, hitabesini özel kuşe kâğıda basıp dağıtan Sözcü, girdiği her seçimden büyük başarı ile çıkan Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak için, "Padişahım çok yaşa" başlığını atmış.. Erdoğan, halkın oy kullandığı seçimden çıkmış, padişah oluyorsa, 75 yıl önce halkın oy kullandığı hiçbir seçime katılmadığı halde sözleri özel kuşelere bugün bile basılıp dağıtılan ne oluyor, açıklanması gerekmez mi? Tek tip medya "padişah veya diktatörün yönettiği ülkelerde olur"muş.. Hepiniz Mustafa Kemal'in gençliğe hitabesini verdiğinize göre, Mustafa Kemal'e ne demiş oluyorsunuz, hem de ölümünden 75 yıl sonra, bir söyler misiniz? Sözcü, aynı gün, "Tehlikeli sloganlar" başlığı ile, Erdoğan'a sahip çıkan vatandaşların afişlerini itibarsızlaştırmaya çalışmış.. Gezi’de, kendileri "deviriyoruz" diye afişler asacaklar.. Ama bu milletin öz çocukları, "Erdoğan'ı yedirmeyiz" diyemeyecekler. Bunların kafası, bu işte!

#2
Foto - 8 Haziran 2014 Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesi,

8 Haziran 2014 Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesi, "Çocuk felci için gizli OHAL" başlığı ile çıkmış, "salgın riski büyüyor" iddiasını ortaya atıyor. Üzerinden 6 yıl geçti. O gün doğan çocuklar, şimdi 6 yaşında.. Var mı bir sıkıntı? Var mı bir salgın? Yok. Bunların bütün hayatları yalan. Hayatları palavra.. Karakol yapımına karşı çıkan PKK'lıların çıkarttıkları olayı ise, "Lice'de kan döküldü" başlığı ile vermişler. Kimden yana olduklarını ispat etmişler.. İstanbul Havalimanı ise istemezükçülerin gerçek yüzünü çok net ortaya koyuyor. 6 yıl önce başlanmış, bugün hizmete girmiş havalimanı, AK Parti'nin dev bir eseri.. Onlar ne yapıyorlar? "Çevre katliamı" diye karşı çıkıyorlar. Sanki o havalimanını bizden önce, onlar kullanmıyorlar!

#3
Foto - 8 Haziran 2015 Bugün gazetesi. FETÖ'nün Bugün gazetesi,

8 Haziran 2015 Bugün gazetesi. FETÖ'nün Bugün gazetesi, "Tek parti dönemi bitti" diye başlık atmış. Bugünlerde şişirdikleri Davutoğlu'nun ise fotoğrafı yanında, "AK Parti yüzde 9'dan fazla oy kaybetti" başlığını kullanmışlar. AK Parti'ye o kaybı yaşatan Davutoğlu, şimdi "Ben, ben, ben" deyip duruyor..

#4
Foto - 8 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi.

8 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi. "Halk, Erdoğan ve AKP'nin hayallerini sandığa gömdü" denilirken, "Erdoğan için 'istifa' sesleri" başlığı kullanılırken.. O günden bu yana, yeni yeni seçimleri de kazanıp bunlara gereken dersi veren, hedefteki Erdoğan oldu..

#5
Foto - 8 Haziran 2015 Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinin, 7 Haziran seçimlerine yorumu, manşeti

8 Haziran 2015 Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinin, 7 Haziran seçimlerine yorumu, manşeti "Çöküş" şeklinde.. Ama manşete koydukları seçim sonuçlarında, AK Parti'ye en yakın CHP'nin oyunun % 15 geriden geldiğini gizleyemiyorlar.. "Padişahlık hevesi kursağında kaldı" derken, bugün kimin o heveste olduğu daha net görülüyor. Barolarda bile muhalefetin oylarını çöpe attıranlar, kimler? Bu Sözcü ve ekibi değil mi?

#6
Foto - 8 Haziran 2015 Taraf gazetesi. FETÖ'nün gazetesi Taraf, 7 Haziran 2015 seçim sonuçlarına çok sevinmişti:

8 Haziran 2015 Taraf gazetesi. FETÖ'nün gazetesi Taraf, 7 Haziran 2015 seçim sonuçlarına çok sevinmişti: "'Saray düştü." Ülke kan ağlarken, onlar "Ülke bayram etti" diyorlardı.. Bugün geldiğimiz noktada, Taraf var mı? Yok. Nerede bunlar? Ya ABD'de CIA'in koltuğu altında.. Ya da cezaevinde.. Kim düşmüş? CIA destekli gazeteciler düşmüş.. şimdi anlamış olmalılar..

#7
Foto - 8 Haziran 2015 Zaman. FETÖ'nün resmi gazetesi Zaman da,

8 Haziran 2015 Zaman. FETÖ'nün resmi gazetesi Zaman da, "Millet yeter dedi" başlığı ile çıkmıştı.. Bir sene sonra darbeye imza atacak olan hainler, "AKP artık bunları yapamayacak" diyerek, sevincini gösteriyordu.. Ama hevesleri kursaklarında kaldı..

#8
Foto - 8 Haziran 2016 Cumhuriyet. 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı aşması ile, ağızları kulaklarına varanlar, o HDP'nin kınayamadığı PKK'lıların bombaları ile şehirlerin nasıl patlatıldığını böyle haberleştirmeye başladılar.. Cumhuriyet'in

8 Haziran 2016 Cumhuriyet. 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı aşması ile, ağızları kulaklarına varanlar, o HDP'nin kınayamadığı PKK'lıların bombaları ile şehirlerin nasıl patlatıldığını böyle haberleştirmeye başladılar.. Cumhuriyet'in "5 ayda 5. bomba" dediği patlamayı, kim yapmıştı? PKK değil de kim? HDP'nin uzantısı PKK değil de kim? Ama o Cumhuriyet, birinci sayfasında, failin PKK olduğunu gizlemişti.. O patlama ile hedeflenen istikrarsızlıktı. Faili söylemeden, onlar da istikrarsızlığı dillendirmek için o başlığı kullanmışlardı.

#9
Foto - 8 Haziran 2016 Cumhuriyet. HDP'ye oy verilmesi çağrıları yapan Sözcü yazarlarını unutmadık. O çağrılar onucu barajı geçirtilerek şımarttıkları HDP gerçeğini unutmadık. Baraj geçirtilerek şımartılan HDP üzerinden PKK'ya verilen destekleri unutmadık.. İşte o PKK, 11 şehit verilen günde,

8 Haziran 2016 Cumhuriyet. HDP'ye oy verilmesi çağrıları yapan Sözcü yazarlarını unutmadık. O çağrılar onucu barajı geçirtilerek şımarttıkları HDP gerçeğini unutmadık. Baraj geçirtilerek şımartılan HDP üzerinden PKK'ya verilen destekleri unutmadık.. İşte o PKK, 11 şehit verilen günde, "Kahpeler mübarek günde bile saldırdı" balığı atarken, o kahpeleri "kahpe diyemeyen"lere oy verilmesi çağrısında bulunduklarını gizliyorlardı.. Sözcü o patlamadan sonra bile, suçu devlette buluyor, HDP ve PKK'ya tek laf etmiyordu..

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