Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 8 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

8 Haziran 2014 Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesi, "Çocuk felci için gizli OHAL" başlığı ile çıkmış, "salgın riski büyüyor" iddiasını ortaya atıyor. Üzerinden 6 yıl geçti. O gün doğan çocuklar, şimdi 6 yaşında.. Var mı bir sıkıntı? Var mı bir salgın? Yok. Bunların bütün hayatları yalan. Hayatları palavra.. Karakol yapımına karşı çıkan PKK'lıların çıkarttıkları olayı ise, "Lice'de kan döküldü" başlığı ile vermişler. Kimden yana olduklarını ispat etmişler.. İstanbul Havalimanı ise istemezükçülerin gerçek yüzünü çok net ortaya koyuyor. 6 yıl önce başlanmış, bugün hizmete girmiş havalimanı, AK Parti'nin dev bir eseri.. Onlar ne yapıyorlar? "Çevre katliamı" diye karşı çıkıyorlar. Sanki o havalimanını bizden önce, onlar kullanmıyorlar!