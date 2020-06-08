2020-06-08 13:00:23 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 8 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. AK Parti’nin Ahmet Davutoğlu zamanında tek başına iktidar olamadığı seçimlerde Sözcü, Cumhuriyet ve Zaman gibi tetikçilerin aynı ağızla konuşmasını anımsatan Karahasanoğlu, aynı zamanda HDP’yi seçtirmek için yırtınan gazetelerin 2016’daki terör saldırısındaki ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi. İşte geçmiş 8 Haziranlardaki gazete manşetleri ve Karahasanoğlu’nun yorumları...