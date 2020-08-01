Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 1 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 1 Ağustos 2016. “Kuvvetler tek adamın elinde." Darbe öncesinde "Ulusalcı subaylar tasfiye oluyor" diye, darbe sonrasında ise TSK'dan FETÖ'cülerin tasfiyesinden rahatsızlığını dillendiren Cumhuriyet gazetesi, “Kuvvetler tek adamın elinde" manşeti ile çıkmış. Ülkenin cumhurbaşkanı, ordunun da başkomutanı değil midir. Rahatsızlığınız neye, FETÖ ile kolkola giren Cumhuriyetçiler? Bir de, sanki büyük bir sorun imiş gibi, olmaması gereken bir şey imiş gibi, bakın neyi logonun yanına kondurmuşlar: "Orduya yeni düzen. Cumhurbaşkanı, Başbakan gerekli gördüklerinde kuvvet komutanları ile bağlı5larından doğrudan bilgi alabilir, doğrudan emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan onay alınmaksızın yerine getirilir." Tam da, sivil idare dediğiniz, zaten bu değil mi? Demokrasi dediğiniz, seçilmiş hükümetin bu yetkileri taşıması değil mi? Niye rahatsız oldunuz, bu yetkilerden? Aynı gazete nüshasında, "Harvard profesörü Rodrik: Türkiye'de iç savaş tehlikesi" haberi yapılmış. Bu hainlik değil de nedir? Darbenin üzerinden daha 15 gün geçmiş iken yapılan bu haber görüntülü tahrikin vermek istediği mesaj, Türkiye'de kan dökülmesini istemek değil de nedir? Bu ahlaksızlık değil de nedir? Bu başlığın üzerinden 4 yıl geçti.. O kadar tahrikler yapıldı, Suriyeliler bile tahrik edildi.. Aleviler tahrik edildi.. Ama elhamdülillah ki, küçücük bir olumsuz olay yaşanmadı bu ülkede. Bu arada hatırlatalım, Dani Rodrik denilen utanmaz, bu ülkede iç savaşı dillendirecek kadar Türkiye düşmanı olan adam, bu ülkede 1. Ordu Komutanlığı da yapan Orgeneral Çetin Doğan'ın damadı!. Yazıklar olsun kayınpederine de, damadına da.. Azıcık utanmaları varsa, çıkıp, özür dilesinler, bu ülkenin insanlarından.. ABD'nin yaptığı darbe sonrasında, örgütün başını Türkiye'ye iade etmeyen ABD'de yaşayıp, Türkiye'yi karıştırmak isteyen bu sahtekara, ona birinci sayfasında yer veren sözde gazetecilere lanet olsun.. Bu damatlarla iş kotaran, 28 Şubat'taki hainliğinden dolayı müebbet hapis cezası alan, ama küçücük bir pişmanlık ifadesi hala beyan etmeyen, kayınpederlere de lanet olsun.