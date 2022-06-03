Ali Erbaş: Dünyada her dört saniyede bir insan açlıktan ölüyor

İslam medeniyeti hakkında konuşmasına başlayan Başkan Erbaş, “Medeniyet çok sıcak bir kavram, bize Medine’yi hatırlatıyor. Bir kavram size Medine’yi hatırlatacak ve siz mutlu olmayacaksınız, bu mümkün mü? Peygamber Efendimiz kurbanla Medine’yi medeni bir şehir yaptı. Medine’de nasıl bir cehalet vardı. Cahiliyenin ilk unsuru olarak kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Sadece Mekke, Medine’de değil dünyanın pek çok yerinde bu vardı. Roma İmparatorluğu döneminde Roma'nın her şehrinde genç kızlar arasında güzellik yarışması yaparlardı ve en güzel seçilen kız tanrılara kurban diri diri kuyulara atılırdı. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi aşamaların ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ aşamasına geldi. Bir peygamberin oluşturduğu medeniyete, İslam medeniyetine geldi. İslam insana gönderilmiş en önemli nimettir. İslam sömürüyü ortadan kaldırmasıyla nimettir. Müslümanın olduğu kadar gayrimüslimlerinde bu nimetlere ihtiyacı var. Tarih şahittir ki İslam’ın uygulandığı asırlarda Müslümanlar kadar gayrimüslimlerde İslam nimetinden istifade etmişlerdir. İslam’ın ilkelerine sarıldığımız müddetçe dünya huzur içerisinde olmuştur" dedi.