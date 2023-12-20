2023-12-20 14:29:17 Ali Babacan’a çok büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak
DEVA Partisi Genel Sekreteri Sanem Oktar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Japon devi Kawasaki öyle bir motosiklet yaptı ki, duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Böylesi dünyada ilk! Vay vay vay
O kişilere bedavadan para verecekler! 15 yaşını dolduranlar hemen alabilir! Günlük tam 438,55 TL! En önemli şart ise…
O market, ayçiçek yağı fiyatlarını düşürdükçe düşürdü! Dev indirim yaptılar! Fiyatlar çakıldı, stok yapılmaya başlandı
30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Fiyatı bütçeye dokunuyor ama şifası kaşık kaşık yediriyor
Havadan havaya elektrik şarj eden insansız hava aracının patentini aldılar! İşte o akılalmaz teknoloji
DEVA Partisi Genel Sekreteri Sanem Oktar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Oktar, istifa gerekçesi olarak, “Değişim için daha fazla heyecan duyan arkadaşlarımıza, gençlere alan açmanın kan değişiminin doğru olduğuna inandığım için” açıklamasında bulundu.
Oktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Aralık 2019’da Sayın Ali Babacan’nın daveti üzerine kurucularından biri olduğum Demokrasi ve Atılım Partisi’nden (DEVA) ayrıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim. Değişim için daha fazla heyecan duyan arkadaşlarımıza, gençlere alan açmanın kan değişiminin doğru olduğuna inandığım için benim için çok zor olan bu ayrılma kararını aldım.”
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23