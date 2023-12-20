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Siyaset
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Ali Babacan’a çok büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

2023-12-20 14:29:17
Ali Babacan’a çok büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

DEVA Partisi Genel Sekreteri Sanem Oktar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Foto - Ali Babacan’a çok büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

Oktar, istifa gerekçesi olarak, “Değişim için daha fazla heyecan duyan arkadaşlarımıza, gençlere alan açmanın kan değişiminin doğru olduğuna inandığım için” açıklamasında bulundu.

#2
Foto - Ali Babacan’a çok büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

Oktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

#3
Foto - Ali Babacan’a çok büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

“Aralık 2019’da Sayın Ali Babacan’nın daveti üzerine kurucularından biri olduğum Demokrasi ve Atılım Partisi’nden (DEVA) ayrıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim. Değişim için daha fazla heyecan duyan arkadaşlarımıza, gençlere alan açmanın kan değişiminin doğru olduğuna inandığım için benim için çok zor olan bu ayrılma kararını aldım.”

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