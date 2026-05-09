  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
7’den 70’e herkesten yoğun ilgi İstanbul SAHA’ya indi Noodle ürünlerine dikkat... Çocukları tansiyon hastası yapıyor: Damarları tıkıyor Saksıda yetişiyor, fiyatıyla şaşkına çeviriyor EuroLeague'de Final Four’un olmazsa olmazı: Fenerbahçe Beko En uzun araçlar belli oldu! Arka koltuğu oda büyüklüğünde! Koyun sürüsüyle dolaştı Beyaz geyik Elazığ’ı çok sevdi Ahmed el Şara'dan hükümette görev alan iki kardeşiyle ilgili olay karar Resmi Gazete'de yayımlandı! KGK kriterlerinde değişikliğe gitti Havayolunda bahar yoğunluğu! Bilet kapış kapış gidiyor! Baykar ve MKE'den gündeme oturacak Samsun kararı!: Özel bölge ilan edildi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ahmed el Şara'dan hükümette görev alan iki kardeşiyle ilgili olay karar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ahmed el Şara'dan hükümette görev alan iki kardeşiyle ilgili olay karar

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara, hükümette görev alan iki kardeşiyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Ahmed el Şara'dan hükümette görev alan iki kardeşiyle ilgili olay karar

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın, hükümette gerçekleştirilen görev değişiklikleri kapsamında kardeşleri Mahir Şara ve Hazim Şara’yı üst düzey görevlerinden aldığı bildirildi.

#2
Foto - Ahmed el Şara'dan hükümette görev alan iki kardeşiyle ilgili olay karar

Suriye Devlet Başkanlığı'na yakın bir kaynak, değişikliklerin hükümete yönelik güveni yeniden tesis etmeyi amaçlayan yeniden yapılanma sürecinin parçası olduğunu söyledi. Kaynağa göre Mahir Şara, Suriye Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği görevinden alındı.

#3
Foto - Ahmed el Şara'dan hükümette görev alan iki kardeşiyle ilgili olay karar

Bu göreve eski Humus Valisi Abdurrahman el Aama atandı. Mahir Şara’nın Rus vatandaşı biriyle evli olduğu ve Rusça konuştuğu belirtilirken, Moskova ile Ahmed Şara arasında köprü rolü üstlendiği ifade edildi. Kaynaklar, Mahir Şara’nın ilerleyen dönemde Rusya Büyükelçisi olarak atanmasının muhtemel olduğunu aktardı.

#4
Foto - Ahmed el Şara'dan hükümette görev alan iki kardeşiyle ilgili olay karar

Ahmed Şara’nın diğer kardeşi Hazim Şara’nın ise Ekonomik Kalkınma Yüksek Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığı belirtildi. Görev değişikliklerine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

#5
Foto - Ahmed el Şara'dan hükümette görev alan iki kardeşiyle ilgili olay karar

Suriye’de son dönemde yeni yönetimin devlet kurumlarında yeniden yapılanma ve kadro değişiklikleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. KAYNAK: MEPANEWS

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haydut ABD'den dünyayı tedirgin eden hırsızlık! Venezuela'dan bakın ne çaldı
Dünya

Haydut ABD'den dünyayı tedirgin eden hırsızlık! Venezuela'dan bakın ne çaldı

Haydut Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'da bir reaktördeki zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çıkardı.
FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu
Gündem

FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu

İzmir’de FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyaller, örgütün 15 Temmuz’dan sonra da kripto haberle..
Markete saldıran kadın bakın kim çıktı! Türkiye'nin gündemindeydi
Gündem

Markete saldıran kadın bakın kim çıktı! Türkiye'nin gündemindeydi

Bursa'da kasiyerin sorusuna kızıp tüm marketi savaş alanına çeviren kadın tanıtık çıktı. Aynı kadın, geçtiğimiz aylarda aynı şehirde bir tak..
Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait bir geminin vurulduğunu açıkladı. İran'dan ise jet hızında bir açıklama geldi. Tahran b..
Gökhan Böcek’ten "etkin pişmanlık" itirafı! "CHP Genel Merkezi’ne sırt çantasıyla 1 Milyon euro götürdüm"
Siyaset

Gökhan Böcek’ten "etkin pişmanlık" itirafı! "CHP Genel Merkezi’ne sırt çantasıyla 1 Milyon euro götürdüm"

Görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanarak..
Türkiye’ye gelecek yatırımdan bile rahatsız! Cumhuriyet rengini yine belli etti
Gündem

Türkiye’ye gelecek yatırımdan bile rahatsız! Cumhuriyet rengini yine belli etti

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'ye gelecek yatırımdan rahatsız olan CHP'nin borazanı Cumhuriyet gazetesini yerin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23