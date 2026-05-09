Ahmed el Şara'dan hükümette görev alan iki kardeşiyle ilgili olay karar
Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara, hükümette görev alan iki kardeşiyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. İşte detaylar...
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın, hükümette gerçekleştirilen görev değişiklikleri kapsamında kardeşleri Mahir Şara ve Hazim Şara’yı üst düzey görevlerinden aldığı bildirildi.
Suriye Devlet Başkanlığı'na yakın bir kaynak, değişikliklerin hükümete yönelik güveni yeniden tesis etmeyi amaçlayan yeniden yapılanma sürecinin parçası olduğunu söyledi. Kaynağa göre Mahir Şara, Suriye Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği görevinden alındı.
Bu göreve eski Humus Valisi Abdurrahman el Aama atandı. Mahir Şara’nın Rus vatandaşı biriyle evli olduğu ve Rusça konuştuğu belirtilirken, Moskova ile Ahmed Şara arasında köprü rolü üstlendiği ifade edildi. Kaynaklar, Mahir Şara’nın ilerleyen dönemde Rusya Büyükelçisi olarak atanmasının muhtemel olduğunu aktardı.
Ahmed Şara’nın diğer kardeşi Hazim Şara’nın ise Ekonomik Kalkınma Yüksek Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığı belirtildi. Görev değişikliklerine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.
Suriye’de son dönemde yeni yönetimin devlet kurumlarında yeniden yapılanma ve kadro değişiklikleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. KAYNAK: MEPANEWS
