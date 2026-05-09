Savunma sistemleri kör oldu: Birkaç yüz dolarlık İHA'lar ortalığı birbirine kattı

İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Lübnan'ın güneyinde giderek artan fiber optik kablo bağlantılı İHA tehdidi karşısında henüz kalıcı bir çözüm bulamadığı, palyatif tedbirlere başvurduğu görülüyor. Lübnan'ın güneyindeki "sarı hattın" gerisinde konuşlu İsrail askeri birliklerinin piyade tüfeklerine takılan ve yapay zeka yardımıyla İHA'nın rotasını hesaplamaya yardımcı olan SMASH sistemlerini daha yaygın kullanmaya başladığı görüldü. İsrail birliklerinin Lübnan'da Alman yapımı, çok sayıda metal parçası atarak hedefi önleyen AHEAD mühimmatını da Hizbullah İHA'larına karşı kullandığı basına yansıdı. "Demir Işın" (Iron Beam) adı verilen lazer savunma sisteminin de fiber optik kablo bağlantılı İHA'ları önleme çabalarında aktif olarak kullanıldığı görüldü. Yapay zeka destekli ağ fırlatma sistemlerini de Lübnan'da kullanmaya başlayan İsrail ordusunun Merkeva tankları ve askeri araçları İHA'nın doğrudan temasını minimuma indirmeyi amaçlayan kafes zırhlarla kapladığı da basına yansıdı. İsrail ordusunu tüm bu palyatif tedbirlerin yanı sıra Hizbullah'ın askeri birliklere etkili saldırılar yapmasına imkan tanıyan fiber optik kablolu İHA'larını analiz etmek ve kalıcı çözüm bulmak için bir başında Tuğgeneral rütbesindeki hava kuvvetlerinden bir komutanın bulunduğu bir ekip oluşturduğu da bildirildi.