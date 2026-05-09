Baykar ve MKE'den gündeme oturacak Samsun kararı!: Özel bölge ilan edildi

Kentte organize sanayi bölgesi alanlarının da hızla büyüdüğüne dikkat çeken Doğan, Samsun'un ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için üretim altyapısının güçlendirildiğini söyledi. Göreve geldiklerinde kentte yaklaşık 6 milyon 500 bin metrekare OSB alanı bulunduğunu dile getiren Doğan, "Havza OSB, Merkez OSB, Terme OSB, Yakakent ve Bafra Sera OSB ile birlikte şu anda 35 milyon metrekarelik bir büyüklüğe doğru ilerliyoruz. Hedefimiz 50 milyon metrekareye ulaşmak. Böylece Samsun'daki OSB alanlarını 4 yıllık süreçte yaklaşık 10 kat büyütmüş olacağız" ifadelerini kullandı.