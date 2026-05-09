Baykar ve MKE'den gündeme oturacak Samsun kararı!: Özel bölge ilan edildi
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye'nin savunma devlerinden Baykar ve MKE'nin kentte büyük bir hamleye hazırlandığını duyurdu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, savunma sanayi yatırımlarıyla kentin üretim gücünün yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Çarşamba ilçesindeki dev yerleşkesinde çalışmaların sürdüğünü, BAYKAR'ın ise kısa süre içinde yatırım sahasında çalışmalara başlayacağını söyledi. Doğan, gelecek yıl her iki firmanın da Samsun'da aktif üretime geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Kuzeyin üretim merkezi Samsun'da son dönemde genişleyen organize sanayi bölgeleriyle (OSB) birlikte savunma sanayi yatırımları da hız kazandı. Kentte üretime hazırlanan yeni tesislerin, hem istihdama hem de ihracat rakamlarına önemli katkı sunması bekleniyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehirde yürütülen organize sanayi bölgesi yatırımları ve savunma sanayi projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Samsun'daki yatırımının savunma sanayi açısından önemli bir başlangıç olduğunu ifade eden Doğan, "MKE, şu anda altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki alan yaklaşık 800 dönümdü. Yapılan ilavelerle birlikte yerleşke büyüklüğü 4,5 milyon metrekareye ulaşıyor. Bu, Türkiye'nin en büyük MKE yerleşkelerinden biri olacak" dedi.

BAYKAR'ın Samsun'da kurulacak özel endüstri bölgesi için de hazırlık sürecinin başladığını belirten Doğan, "BAYKAR Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi. Yaklaşık 1,5 aylık süreçte alanı kendi üretimlerine uygun hale getirmek için çalışmalara başlayacaklar. Gelecek yıl hem MKE'nin hem BAYKAR'ın Samsun'daki önemli üretimlerini hep birlikte görmüş olacağız" diye konuştu.

Kentte organize sanayi bölgesi alanlarının da hızla büyüdüğüne dikkat çeken Doğan, Samsun'un ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için üretim altyapısının güçlendirildiğini söyledi. Göreve geldiklerinde kentte yaklaşık 6 milyon 500 bin metrekare OSB alanı bulunduğunu dile getiren Doğan, "Havza OSB, Merkez OSB, Terme OSB, Yakakent ve Bafra Sera OSB ile birlikte şu anda 35 milyon metrekarelik bir büyüklüğe doğru ilerliyoruz. Hedefimiz 50 milyon metrekareye ulaşmak. Böylece Samsun'daki OSB alanlarını 4 yıllık süreçte yaklaşık 10 kat büyütmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

OSB altyapılarının belediye tarafından yapılmasının yatırımcı açısından önemli avantaj sağladığını kaydeden Doğan, "OSB'lerin tüm altyapılarını belediye olarak biz gerçekleştiriyoruz. Bu da maliyetleri düşürüyor ve Samsun'u yatırımcı açısından daha cazip hale getiriyor. Yeni yatırımlarla birlikte şehirdeki iş kapasitesi büyüyor, yan sanayi gelişiyor ve Samsun üretim merkezi olma hedefine daha güçlü şekilde ilerliyor" şeklinde konuştu.

