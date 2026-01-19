  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'ye güvenmekte hata yaptıklarını anladılar: Türkiye'den hava savunma sistemi aldılar 1 saat içinde mükemmel saçlara sahip olacağınız o sır: En kolay şey Ve çocuğunuz sık sık hasta mı oluyor? Birkaç sebebi tatildeki o alışkanlık olabilir diyorlar Türk akademisyenler o ilde Buzul Çağı dönemini araştırıyor Tunca Vadisi beyaza büründü! Kaçkar eteklerinde rüya gibi manzara Elon Musk detayı şaşkına çevirdi! Darphaneler para babalarına çalışıyor Zorlu Holding'in dev yatırımı için beklenmedik sözler: Zayıf kaldı
Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Laz ustaların sırrı ortaya çıktı: İşte hamsiyi en iyi saklama yöntemi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Laz ustaların sırrı ortaya çıktı: İşte hamsiyi en iyi saklama yöntemi!

Hamsileri uzun süre dolapta bekletmek ve taze gibi tüketebilmek için çok iyi bir yöntem mevcut...

1
#1
Foto - Laz ustaların sırrı ortaya çıktı: İşte hamsiyi en iyi saklama yöntemi!

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi hamsi, sezonu kısa ama lezzeti yıl boyu özlenen bir balık. Ancak taze hamsiyi her zaman bulmak mümkün olmadığı için doğru saklama yöntemleri merak ediliyor.

#2
Foto - Laz ustaların sırrı ortaya çıktı: İşte hamsiyi en iyi saklama yöntemi!

Son dönemde balıkçılar ve ev hanımları arasında yaygınlaşan pet şişede saklama yöntemi, hem pratik olması hem de balığın tazeliğini uzun süre korumasıyla dikkat çekiyor. Doğru şekilde uygulandığında hamsinin kokusunu, dokusunu ve lezzetini neredeyse ilk günkü gibi muhafaza edebilirsiniz.

#3
Foto - Laz ustaların sırrı ortaya çıktı: İşte hamsiyi en iyi saklama yöntemi!

PET ŞİŞEDE HAMSİ SAKLAMA YÖNTEMİ Öncelikle hamsileri güzelce ayıklayıp yıkayın ve fazla suyunu süzdürün.

#4
Foto - Laz ustaların sırrı ortaya çıktı: İşte hamsiyi en iyi saklama yöntemi!

Ardından pet şişenin içine hamsileri sıkı fakat ezilmeden şişenin içine yerleştirin. Hava almayacak şekilde doldurulan şişe, kapağı kapatıldıktan sonra doğrudan buzluğa konuluyor.

#5
Foto - Laz ustaların sırrı ortaya çıktı: İşte hamsiyi en iyi saklama yöntemi!

Hava ile teması kesilen hamsi, bu sayede buzluk yanığı olmadan ve koku yaymadan saklanabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ipek

"laz ustalar" nedir... karadenizlilerin tamamını laz mı zannediyorsunuz... veya sadece lazlar mı yiyor hamsiyi... ben tokatlıyım mesela yiyemez miyim hamsi...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu
Gündem

İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3 şü..
'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!
Gündem

'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

CHP'li Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen iddialar, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam şoförü Murat A..
Alparslan Kuytul’un bir atmasyonu daha çürütüldü! Ulan bir kere de tutturur insan
Gündem

Alparslan Kuytul’un bir atmasyonu daha çürütüldü! Ulan bir kere de tutturur insan

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul’un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında yaptığı iddialı yorumlar, Şam yönetimiyl..
SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu
Gündem

SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin maddeleri kamuoyu ile paylaşıldı...
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Suriye ordusundan yeni operasyon kararı!
Gündem

Suriye ordusundan yeni operasyon kararı!

Terör örgütü YPG/SDG'yi Rakka'dan temizleyen Suriye ordusu, operasyonları kırsala ilerletmeye karar verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23