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Alanya'da yürekler ağızlara geldi

2024-01-17 11:52:26
Alanya'da yürekler ağızlara geldi

Antalya’nın Alanya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

#1
Foto - Alanya'da yürekler ağızlara geldi

Alanya'da iki gündür etkili olan sağanak yağış sebebiyle Yaylakonak Mahallesi ile Kuşyuvası Mahallesi arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi.

#2
Foto - Alanya'da yürekler ağızlara geldi

Toprak kayması sonucunda duvar yıkılırken, yola düşen kaya parçaları nedeniyle yolun büyük bir bölümü araç trafiğine kapandı.

#3
Foto - Alanya'da yürekler ağızlara geldi

Çevreden geçen mahalle halkının ihbarı üzerine bölgeye gelen kepçe, yolu temizleme çalışmasının ardından trafiğe tekrar açtı.

#4
Foto - Alanya'da yürekler ağızlara geldi

Toprak kaymasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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