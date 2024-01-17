2024-01-17 11:52:26 Alanya'da yürekler ağızlara geldi
Antalya’nın Alanya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
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Antalya’nın Alanya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Alanya'da iki gündür etkili olan sağanak yağış sebebiyle Yaylakonak Mahallesi ile Kuşyuvası Mahallesi arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi.
Toprak kayması sonucunda duvar yıkılırken, yola düşen kaya parçaları nedeniyle yolun büyük bir bölümü araç trafiğine kapandı.
Çevreden geçen mahalle halkının ihbarı üzerine bölgeye gelen kepçe, yolu temizleme çalışmasının ardından trafiğe tekrar açtı.
Toprak kaymasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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