Akşener ve İmamoğlu'na mezhep cevabı: "Kürtlüğüm ve aleviliğim..."

KILIÇDAROĞLU TÜM TUŞLARA BASTI CHP eski milletvekili Ensar Öğüt üzerinden daha önce 'hafız' olduğunu iddia ederek dindar kesimin gönlünü kazanmaya çalışan Kılıçdaroğlu, Peygamber soyundan geldiğini ileri sürmüş ancak Arap asıllı olması gerektiğine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamıştı. Etnik köken olarak 'Türkmen' kartını kullanan Kılıçdaroğlu bir yandan 'Horasanlı Türkmenim' derken, Diyarbakır ziyaretinde ise "Kürtlüğüm ve Aleviliğim sorun oluşturmaz" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener, aralık ayındaki Saraçhane gösterisinde... Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi etnik, dinî ve mezhepsel tüm kartları masaya açtığı gözlenen Kılıçdaroğlu'nun Sahife-i Seccadiye'sine İmamoğlu-Akşener ikilisinin ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Kendisine yönelik karalama kampanyasına karşı Kılıçdaroğlu, 5 Şubat'taki bir programda İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözlerinin içine bakarak şunları söylemişti: "Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz. O zaman kimliği niye siyaset konusu yapıyoruz? Kimse kimliğinden ötürü asla ve asla ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı. İnancımız, herkesin inancı vardır. Herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. Allah ile kulun arasındaki ilişkiye benim girme hakkım var mı? Bir başkasının inancını sorgulama hakkı var mı?"