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Siyaset
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Akşener ve İmamoğlu'na mezhep cevabı: "Kürtlüğüm ve aleviliğim..."

2023-02-25 11:44:37
Akşener ve İmamoğlu'na mezhep cevabı: "Kürtlüğüm ve aleviliğim..."

Alevi kimliğinin kendisi için handikap oluşturduğunu öne süren Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu dün akşam Aleviliğin sembol eserlerinden Sahife-i Seccadiye ile cevap verdi. Diyarbakır ziyaretinde ise "Kürtlüğüm ve Aleviliğim sorun oluşturmaz" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

#1
Foto - Akşener ve İmamoğlu'na mezhep cevabı: "Kürtlüğüm ve aleviliğim..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir geceyarısı klibiyle siyasetin gündeminde. Daha önce sosyal medya hesabından pek çok kez görüntülü mesaj paylaşan ve mekan olarak genellikle evinin mutfağını tercih eden Kılıçdaroğlu için bu kez üzeri dosyalarla kaplı bir masa hazırlandı. Şeffaf dosyalara istiflenmiş bir dizi rapor ve istatistiğin altına iliştirilmiş kitapla birlikte CHP Lideri, "Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir" dedi. Konya'da medfun Horasan kökenli bir şeyhin soyundan geldiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun dosyanın altında kameraya gösterdiği kitap 'Şia inancının dua kitabı' olarak bilinen Sahife-i Seccadiye idi.

#2
Foto - Akşener ve İmamoğlu'na mezhep cevabı: "Kürtlüğüm ve aleviliğim..."

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) torunlarından Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynelabidin'in hayatı, kıssaları ve görüşlerini de anlatan bu kitap Alevilerin başucu eserlerinden biri. İmam Ali Zeynelabidin'in Sahife-i Seccadiye'sinin masada aksesuvar olarak kullanılması, Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya bir mesajı olarak yorumlandı. Zira 'Dersimli Bay Kemal'in Alevi kimliği, Altılı Masa'daki rakipleri tarafından kendisine karşı son dönemde çok sık kullanılıyor. Alevi kimliğinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu için handikap olduğu tezini işleyen propaganda makinesinin başında ise iki isim var: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve destekçisi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener...

#3
Foto - Akşener ve İmamoğlu'na mezhep cevabı: "Kürtlüğüm ve aleviliğim..."

KILIÇDAROĞLU TÜM TUŞLARA BASTI CHP eski milletvekili Ensar Öğüt üzerinden daha önce 'hafız' olduğunu iddia ederek dindar kesimin gönlünü kazanmaya çalışan Kılıçdaroğlu, Peygamber soyundan geldiğini ileri sürmüş ancak Arap asıllı olması gerektiğine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamıştı. Etnik köken olarak 'Türkmen' kartını kullanan Kılıçdaroğlu bir yandan 'Horasanlı Türkmenim' derken, Diyarbakır ziyaretinde ise "Kürtlüğüm ve Aleviliğim sorun oluşturmaz" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener, aralık ayındaki Saraçhane gösterisinde... Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi etnik, dinî ve mezhepsel tüm kartları masaya açtığı gözlenen Kılıçdaroğlu'nun Sahife-i Seccadiye'sine İmamoğlu-Akşener ikilisinin ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Kendisine yönelik karalama kampanyasına karşı Kılıçdaroğlu, 5 Şubat'taki bir programda İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözlerinin içine bakarak şunları söylemişti: "Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz. O zaman kimliği niye siyaset konusu yapıyoruz? Kimse kimliğinden ötürü asla ve asla ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı. İnancımız, herkesin inancı vardır. Herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. Allah ile kulun arasındaki ilişkiye benim girme hakkım var mı? Bir başkasının inancını sorgulama hakkı var mı?"

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