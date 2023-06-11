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Akraba kavgası büyüdü! 3 kişi yaralandı

2023-06-11 08:06:23
Akraba kavgası büyüdü! 3 kişi yaralandı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Akraba kavgası büyüdü! 3 kişi yaralandı

İddiaya göre, M.D. (33), Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Barış Manço Parkı yanında bacanağı E.D. (26) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.D, E.D'yi bıçakla yaraladı. M.D, kavgayı ayırmaya çalışan kayınvalidesi Ş.D'yi (54) darbetti.

#2
Foto - Akraba kavgası büyüdü! 3 kişi yaralandı

Bölgeye gelen E.D'nin yakınlarınca darbedilen M.D. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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