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Medya
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Akıncı dizisi için geri sayım başladı! Yayın tarihi belli oldu

2020-12-29 11:40:34
Akıncı dizisi için geri sayım başladı! Yayın tarihi belli oldu

ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı 1. bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı, heyecanın dozu arttı. 1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak olan, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan Akıncı 1. ölüm fragmanı aksiyon sahneleri ile şimdiden oluşan hayranlarında büyük heyecana neden oldu.

#1
Foto - ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı 1. bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı, heyecanın dozu arttı.

ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı 1. bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı, heyecanın dozu arttı.

#2
Foto - 1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak olan, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizideki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.

1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak olan, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizideki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.

#3
Foto - atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.

atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.

#4
Foto - Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi bulunuyor.

Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi bulunuyor.

#5
Foto - Büşra Develi- Dizinin diğer oyuncuları ise şöyle...

Büşra Develi- Dizinin diğer oyuncuları ise şöyle...

#6
Foto - Yıldıray Şahinler

Yıldıray Şahinler

#7
Foto - Tolga Tekin

Tolga Tekin

#8
Foto - Müge Boz

Müge Boz

#9
Foto - Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.

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