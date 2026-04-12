Akıllı telefon sahipleri dikkat! Hesaplarınız boşaltılabilir

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Saat ve dakikalar neden 60’a bölünür? Bileğinizdeki saatte sır var! Para birimlerine kadar her şey hapsolmuş... Altın piyasasında dev dalga! Rekorlar ve sert düşüşlerin ardından yatırımcı 'bekle-gör' moduna geçti! Halit Akçatepe'nin kızından şaşırtan itiraf: 'Babamdan öğrendiğim en önemli şey' Ukrayna'da 10 yıllık sorun: 40-50 bin grivnaya kadar kazanıyorlar! Ülke için tehlike çanları çalıyor Beşiktaş'ta ilk ayrılık çok yakın! İtalya'ya kiralık olarak gönderilmişti Fenerbahçe'nin gündemindeki isimden transfer açıklaması: Hiçbir seçeneği dışlamıyorum! Gençler büyük tehdit altında
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Teknoloji devi Microsoft’un siber güvenlik uzmanları, Android cihazları etkileyen önemli bir güvenlik açığını daha bildirdi. Bu açık, 50 milyon kişi için büyük risk oluşturuyor.

#1
Akıllı telefonlar için tehditlerin ardı arkası gelmiyor. Bu kez teknoloji devi Microsoft’un güvenlik uzmanları, 50 milyon kişiyi hedef alan yeni bir güvenlik tehdidi tespit etti. Ancak sorun şu an iPhone değil sadece Android kullanıcılarını tehlikeye atıyor.

#2
Teknoloji medyasından techturco.com’un haberine göre Microsoft araştırmacıları, ekosistemi derinden sarsacak yeni bir zafiyet ortaya çıkardı. Sorun, yaygın olarak kullanılan EngageLab adındaki üçüncü taraf bir yazılım geliştirme kitinden (SDK) kaynaklanıyor.

#3
Bu kiti kullanan uygulamaların toplamda 50 milyondan fazla kullanıcıyı risk altına soktuğu bildirildi.

#4
Bu açık, kötü niyetli bir uygulamanın, aynı cihazda yüklü olan ve bu zafiyeti barındıran başka bir uygulamanın yetkilerini ele geçirmesine olanak tanıyor. Yani basitçe; telefonunuzdaki masum görünümlü bir uygulama, girdiği "güvenli" bölgeleri kullanarak sistemin güvenlik duvarlarını aşıyor.

#5
Bu bilgiler ışığında Microsoft ise durumun kullanıcı verilerine izinsiz erişim yolunu açtığını vurguladı. (Bu, dijital cüzdanınızın anahtarını birine kaptırmak gibi bir şey.)

#6
Öte yandan araştırmacılara göre saldırganlar bu yöntemle hedef uygulamaların iç dizinlerine tam erişim sağlayabiliyor.

#7
Bu dizinlerde kişisel veriler, giriş bilgileri ve en önemlisi finansal bilgiler saklanıyor. Açığın özellikle 30 milyondan fazla indirmeye sahip kripto para cüzdanı uygulamalarında bulunması ise tehlikenin boyutunu katlıyor.

#8
Teknoloji devi Microsoft'un bu tespiti, yazılım geliştiricilerin kullandıkları kütüphaneleri ne kadar sıkı denetlemesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Biz kullanıcılar ise şimdilik uygulamalarımızı güncel tutmak ve dijital varlıklarımızı korumak için ek güvenlik önlemleri almaktan başka bir çareye sahip değiliz. Sizler de bu tür açıklara karşı her zaman önleminizi alın.

#9
Telefonunuza bilmediğiniz yerden uygulama indirmeyin. İndirme tercihlerinizi de genelde Google Play Store gibi resmi mağazalardan yapın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23