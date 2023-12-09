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Teknoloji-Bilişim
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Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

2023-12-09 07:18:59
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Teknolojinin gelişimiyle telefonlar da evrim geçirdi.

#1
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Şimdi neredeyse herkesin elinde bir akıllı telefon yani smart phone var. iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, General Mobile, LG, Venüs, Casper ve onlarca marka! Telefonlarla yatıp kalkıyoruz.

#2
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Her işimizi bu küçük aletlerden hallediyoruz. Böyle olunca da akıllı telefonlardaki en büyük derdimiz elbette şarj oluyor.

#3
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Şarj kablosuna bağlı bir hayat yaşıyoruz. Youtube'da ustaca işler yapan bir kanal bu derde kendi imkanlarıyla öyle bir çözüm buldu ki milyonlarca kişi izledi ve hayran kaldı...

#4
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

AKILLI TELEFONLARIN EN BÜYÜK SORUNUNU ÇÖZDÜ! Akıllı telefon kullanıcıların şarj problemine evde bulduğu yöntemle çözüm buldu. Milyonlarca kez izlenen görüntüler hayran bıraktı. Peki bunu nasıl başardı?

#5
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Öncelikle bir adet USB kablosu...

#6
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Bir adet adaptör...

#7
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Biraz bakır kablo...

#8
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Ufak bir mıknatıs...

#9
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Alüminyum folyo...

#10
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Ve bir adet siyah bantı aldı.

#11
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Sonra bakın ne yaptı!

#12
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

İşte size el yapımı kablosuz şarj aleti!

#13
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Eski tip akıllı olmayan telefonlarınızı atmayın! Bazen eski ve kullanmadığımız aletlerden çok işimize yarayacak sonuçlar çıkarabiliyoruz.

#14
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Mesela eski telefonunuzun parçalarını yeni telefonunuz için çok faydalı şeylere dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz?

#15
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

Bu görüntüler çok konuşuldu! Eski telefon parçalarını yeni akıllı telefonlar için kullanılabilecek aletlere çeviren insanların sosyal medyada paylaştıkları görüntüler büyük ilgi görüyor.

#16
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#17
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#18
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#19
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#20
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#21
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#22
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#23
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#24
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#25
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#26
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#27
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#28
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#29
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#30
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#31
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#32
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#33
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#34
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#35
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#36
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

#37
Foto - Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır

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