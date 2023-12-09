2023-12-09 07:18:59 Akıllı telefon kullananlar dikkat! Evde kablosuz şarj böyle yapılır
Teknolojinin gelişimiyle telefonlar da evrim geçirdi.
Teknolojinin gelişimiyle telefonlar da evrim geçirdi.
Şimdi neredeyse herkesin elinde bir akıllı telefon yani smart phone var. iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, General Mobile, LG, Venüs, Casper ve onlarca marka! Telefonlarla yatıp kalkıyoruz.
Her işimizi bu küçük aletlerden hallediyoruz. Böyle olunca da akıllı telefonlardaki en büyük derdimiz elbette şarj oluyor.
Şarj kablosuna bağlı bir hayat yaşıyoruz. Youtube'da ustaca işler yapan bir kanal bu derde kendi imkanlarıyla öyle bir çözüm buldu ki milyonlarca kişi izledi ve hayran kaldı...
AKILLI TELEFONLARIN EN BÜYÜK SORUNUNU ÇÖZDÜ! Akıllı telefon kullanıcıların şarj problemine evde bulduğu yöntemle çözüm buldu. Milyonlarca kez izlenen görüntüler hayran bıraktı. Peki bunu nasıl başardı?
Öncelikle bir adet USB kablosu...
Bir adet adaptör...
Biraz bakır kablo...
Ufak bir mıknatıs...
Alüminyum folyo...
Ve bir adet siyah bantı aldı.
Sonra bakın ne yaptı!
İşte size el yapımı kablosuz şarj aleti!
Eski tip akıllı olmayan telefonlarınızı atmayın! Bazen eski ve kullanmadığımız aletlerden çok işimize yarayacak sonuçlar çıkarabiliyoruz.
Mesela eski telefonunuzun parçalarını yeni telefonunuz için çok faydalı şeylere dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz?
Bu görüntüler çok konuşuldu! Eski telefon parçalarını yeni akıllı telefonlar için kullanılabilecek aletlere çeviren insanların sosyal medyada paylaştıkları görüntüler büyük ilgi görüyor.
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