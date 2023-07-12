Akıllara durgunluk veren kaza! Karayolunda teknenin altında kaldı

Kaza anını anlatan işletme sahibi Bayram Budak, “Hızlı bir akan trafik var burada. Yaya geçidi var ancak yayalar karşıya geçmekte zorlanıyor, bunun için hamle yapmak zorunda kalıyor. Bu esnada araçlar çok ciddi ani frenler yapıyor. Dünde burada ani fren yapan bir araca arkasından gelen motosiklet duramadı ve çarptı. Ama işin kötü tarafı yola savrulan sürücüyü, tekne taşıyan bir römork altına alarak yaklaşık 100 metre kadar sürükledi. Hamdolsun kadın motosiklet sürücüsünün durumu iyi, kaskı ve ekipmanı tamdı. 112 ekipleri de hemen geldi ve hızlı şekilde müdahale etti. Sürücünün durumu iyi, bazı sıyrıkları var. Taburcu oldu ve bugün de yanımıza geldi, motosikletine sahip çıktığımız için bize de teşekkür etti” dedi.