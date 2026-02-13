Melih Gökçek 'bomba haber' diyerek söze başladı! 'Görevden alındılar' diyerek duyurdu
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, X'teki hesabından gündeme oturacak bir gelişmenin haberini verdi.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, X'teki hesabından gündeme oturacak bir gelişmenin haberini verdi.
X'teki paylaşımına 'bomba haber' diyerek başlayan Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye'sinde görevli sekiz ismin görevden alındığını açıkladı.
Melih Gökçek yaptığı paylaşımda, "Çevre Daire Başkanlığı'nda yapılan usulsüz ihalelere personel imza atmadı. İmza atmayan personellerden sekiz kişi görevden alındı ve başka yerlere sürüldü.
Yerlerine yeni atamalar yapıldı, daire başkanı oersınel atamakarı için mobbing uyguluyor. Benden söylemesi kanunlara uymayan hiçbir şeye imza atmayın. Sonra sizi ne Çevre Daire Başkanı ne Nevzat Uzunoğlu, ne de Mansur kurtaramaz.
Görevden alınanlar şöyle: Halit Mülayim- Bakım Kontrolü- Destek Hizmetleri dairesi, Mustafa Kocabaş - Bakım Kontrolü- Makine ikmal dairesi, Duygu Terzi- Bakım Kontrolü- Kent estetiği dairesi, Semih Kurucu- bakım Kontrol Şefi- Kırsal Hizmetler Dairesi, Erol Coşar-Bakım kontrolü- Fen işleri dairesi
Bu personellerin tamamı ANFA'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında usulsüz hakedişleri imzalamadıkları için sürülüyorlar.
Daire Başkanı Ümit Türkmen Sabah 7'de toplantı yapıp 'O hakediş imzalanacak imzalamayan kim varsa hepsini burdan süreceğiz' demiştir. Yolsuzlukların üzeri personele mobing yaparak kapatılamaz…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23