  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korkulan maalesef oldu! Açıklama az önce geldi: İkinci uçak gemisi geliyor Melih Gökçek 'bomba haber' diyerek söze başladı! 'Görevden alındılar' diyerek duyurdu Dost ülke Kırgızistan'da deprem! Caparov görevden aldı herkes şaştı kaldı Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da... Savunma devinde deprem! Savaş uçağı projesinde casusluk şüphesi patlak verdi Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi Adı akılalmaz bir olaya karışmıştı! AK Partili belediye başkanı hakkında ihraç talebi Akıl sağlığı yerinde değil demişlerdi... Mahkeme kararını verdi... Son 30 yılın en büyük keşfi! Herkes şokta: 55 milyon tonluk petrol bulundu
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Melih Gökçek 'bomba haber' diyerek söze başladı! 'Görevden alındılar' diyerek duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Melih Gökçek 'bomba haber' diyerek söze başladı! 'Görevden alındılar' diyerek duyurdu

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, X'teki hesabından gündeme oturacak bir gelişmenin haberini verdi.

1
#1
Foto - Melih Gökçek 'bomba haber' diyerek söze başladı! 'Görevden alındılar' diyerek duyurdu

X'teki paylaşımına 'bomba haber' diyerek başlayan Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye'sinde görevli sekiz ismin görevden alındığını açıkladı.

#2
Foto - Melih Gökçek 'bomba haber' diyerek söze başladı! 'Görevden alındılar' diyerek duyurdu

Melih Gökçek yaptığı paylaşımda, "Çevre Daire Başkanlığı'nda yapılan usulsüz ihalelere personel imza atmadı. İmza atmayan personellerden sekiz kişi görevden alındı ve başka yerlere sürüldü.

#3
Foto - Melih Gökçek 'bomba haber' diyerek söze başladı! 'Görevden alındılar' diyerek duyurdu

Yerlerine yeni atamalar yapıldı, daire başkanı oersınel atamakarı için mobbing uyguluyor. Benden söylemesi kanunlara uymayan hiçbir şeye imza atmayın. Sonra sizi ne Çevre Daire Başkanı ne Nevzat Uzunoğlu, ne de Mansur kurtaramaz.

#4
Foto - Melih Gökçek 'bomba haber' diyerek söze başladı! 'Görevden alındılar' diyerek duyurdu

Görevden alınanlar şöyle: Halit Mülayim- Bakım Kontrolü- Destek Hizmetleri dairesi, Mustafa Kocabaş - Bakım Kontrolü- Makine ikmal dairesi, Duygu Terzi- Bakım Kontrolü- Kent estetiği dairesi, Semih Kurucu- bakım Kontrol Şefi- Kırsal Hizmetler Dairesi, Erol Coşar-Bakım kontrolü- Fen işleri dairesi

#5
Foto - Melih Gökçek 'bomba haber' diyerek söze başladı! 'Görevden alındılar' diyerek duyurdu

Bu personellerin tamamı ANFA'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında usulsüz hakedişleri imzalamadıkları için sürülüyorlar.

#6
Foto - Melih Gökçek 'bomba haber' diyerek söze başladı! 'Görevden alındılar' diyerek duyurdu

Daire Başkanı Ümit Türkmen Sabah 7'de toplantı yapıp 'O hakediş imzalanacak imzalamayan kim varsa hepsini burdan süreceğiz' demiştir. Yolsuzlukların üzeri personele mobing yaparak kapatılamaz…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akın Gürlek’i "doğramakla" tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret
Gündem

Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ağza alınmayacak küfürler yağdıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Se..
Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet
Dünya

Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet

Almanya’da düzenlenen ve sadece devlet başkanları, diplomatlar ve güvenlik uzmanlarının davet edildiği 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu
Gündem

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev operasyonda, 15 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe ind..
Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!
Gündem

Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Ümit Özdağ’ın İskilipli Atıf Hoca’nın mezarında anma programına katılıp dua okuduğu için ‘Vatana ihanetten yargılayacağım’ dediği Mustafa Çi..
İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...
Gündem

İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...

26 Şubat’ta 72 yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Erdoğan’ın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23