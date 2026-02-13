  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Korkulan maalesef oldu! Açıklama az önce geldi: İkinci uçak gemisi geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Korkulan maalesef oldu! Açıklama az önce geldi: İkinci uçak gemisi geliyor

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar doğrulandı. Bölgeye ikinci uçak gemisi geliyor.


Foto - Korkulan maalesef oldu! Açıklama az önce geldi: İkinci uçak gemisi geliyor

ABD yönetimi, İran'a karşı bölgedeki caydırılığını artırmak için yeni bir hamle daha yaptı.


Foto - Korkulan maalesef oldu! Açıklama az önce geldi: İkinci uçak gemisi geliyor

Fox News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiğini belirtildi.


Foto - Korkulan maalesef oldu! Açıklama az önce geldi: İkinci uçak gemisi geliyor

Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarıldı. CBS News'e konuşan 3 ABD'li yetkili de USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etti.


Foto - Korkulan maalesef oldu! Açıklama az önce geldi: İkinci uçak gemisi geliyor

ABD News ise uçak gemisinin ve destek gemilerinin mürettebatına perşembe günü Orta Doğu'ya yapılacak yeni görevlendirme hakkında bilgi verildiğini aktardı.


Foto - Korkulan maalesef oldu! Açıklama az önce geldi: İkinci uçak gemisi geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye ikinci uçak gemisinin gönderileceği iddialarının doğru olduğunu söyledi.

