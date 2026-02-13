Ünlü baklavacı Köşkeroğlu hakkında gündemi sarsacak iddia: Gizlice karşılıklı anlaştılar

Şüpheli Kılıç, ifadesinin devamında şunları kaydetti: "Aslan B'nin almış olduğu temizlik ihalesiyle ilgili bahsetmiş olduğum ifademe ek olarak, Öztürk H. şu anda tarihini tam olarak hatırlayamadığım bir cuma günü beni arayarak lojistik destek merkezinde olup olmadığımı sordu. Burada olduğumu söyleyince gelip bir kahve içmek istediğini söyledi. Kısa bir süre sonra Ayhan Mutlu aynı yere geldi. Burada Öztürk'ün getirdiği 2 milyon 400 bin lira çanta içerisindeki parayı aracın bagajından birlikte çıkarttık. Daha sonra aynı yere Ayhan aracını yanaştırdı. Onun bagajına bu parayı koyduk. Bildiğim kadarıyla bu para ödemenin yapıldığı gün getirilmişti. Buraya ilişkin kamera kaydı bulunursa bu olay net olarak görülecektir. Ayhan (Mutlu) daha sonra benim ofisime çıktı. Burada arkadaşı Ahmet İ'yle görüştü. Yapmış olduğu görüşmede kredi kartı ve çek borçlarının olduğunu, 2 milyon lira daha paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra bu paraları toparladı ve borçlarını kapattı. Hesap hareketleri incelendiğinde bu durum görülecektir. Şirket yetkilisi olan Deniz T. şirket hesaplarını bilmektedir."