CHP-Mesut tartışması, Mesut Özarslan-Mansur Yavaş tartışmasına evrildi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifası sonrası ilçenin futbol tesislerinde dikkat çeken bir değişim yaşandı.
Özarslan’ın CHP’den istifasının ardından, Keçiörengücü Spor Kulübü tesislerinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.
Ankara siyasetindeki istifa hareketliliği spor tesislerine yansıdı. Keçiörengücü Spor Kulübü tesislerinde asılı duran Yavaş posteri indirildi. Boşalan kısma kulüp bayrağı asıldığı görüldü.
Yavaş’ın posterinin bulunduğu yerin hemen yan tarafında bulunan Özarslan’ın posteri ise sabit kaldı.
Kulüp yönetiminden veya belediye yetkililerinden posterin indirilmesine ilişkin olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Özarslan'ın Yavaş'ın yakın dostu olduğu biliniyor.
