SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
CHP-Mesut tartışması, Mesut Özarslan-Mansur Yavaş tartışmasına evrildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP-Mesut tartışması, Mesut Özarslan-Mansur Yavaş tartışmasına evrildi

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifası sonrası ilçenin futbol tesislerinde dikkat çeken bir değişim yaşandı.

1
#1
Foto - CHP-Mesut tartışması, Mesut Özarslan-Mansur Yavaş tartışmasına evrildi

Özarslan’ın CHP’den istifasının ardından, Keçiörengücü Spor Kulübü tesislerinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

#2
Foto - CHP-Mesut tartışması, Mesut Özarslan-Mansur Yavaş tartışmasına evrildi

Ankara siyasetindeki istifa hareketliliği spor tesislerine yansıdı. Keçiörengücü Spor Kulübü tesislerinde asılı duran Yavaş posteri indirildi. Boşalan kısma kulüp bayrağı asıldığı görüldü.

#3
Foto - CHP-Mesut tartışması, Mesut Özarslan-Mansur Yavaş tartışmasına evrildi

Yavaş’ın posterinin bulunduğu yerin hemen yan tarafında bulunan Özarslan’ın posteri ise sabit kaldı.

#4
Foto - CHP-Mesut tartışması, Mesut Özarslan-Mansur Yavaş tartışmasına evrildi

Kulüp yönetiminden veya belediye yetkililerinden posterin indirilmesine ilişkin olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Özarslan'ın Yavaş'ın yakın dostu olduğu biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bozok

Çok güzel olmuş
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
