Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

Kulüpte dalgıç ve yönetim üyesi olan Akın Rıdvanoğulları ise, "Biz denizlerin kirlenmesini önlenmek amacıyla bir başlangıç yaptık denizlerimizi temizledik, fakat burada çok hayal kırıklığına uğradık. Lastiklerden çok burada tencere, tava, çaydanlık, bardak ve birçok şişeler bulduk. Buraya atılan bu atıklar hem canlıları etkiliyor hem de deniz kirliliğine sebep oluyor. Yine kulüp başkanımızın dediği gibi buradaki canlıların oksijenini engelleyecek bir sürü atık maddeler var ve biz bunların temizlenmesi için burada bir kıvılcım başlattık.