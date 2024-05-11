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Yaşam
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Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

2024-05-11 22:24:49
Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

‘Denizimize sahip çıkıyoruz’ etkinliği çerçevesinde deniz dibinden sandalyeden lastiğe çok sayıda eşya çıkartıldı.

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#1
Foto - Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

Hatay’ın Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'nde ‘Denizimize sahip çıkıyoruz’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte dalgıçlar tarafından denizden balık yerine sandalye, lastik ve merdiven gibi çok sayıda eşya çıkarıldı.

#2
Foto - Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

Arsuz Su sporları ve Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ‘Denizimize sahip çıkıyoruz’ etkinliği kapsamında Konacık barınağında hem kıyı hem de deniz altı temizliği yapıldı. Arsuz Konacık’ta bulunan barınakta yapılan su altı temizliğinde çıkanlar dalgıçları ve görenleri şaşırttı.

#3
Foto - Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

Arsuz Su Sporları ve Yelken Kulübü Başkanı Altan Uzar, "Kulübümüzü 2023 yılında kurduk, daha önce su sporlarıyla uğraşıyorduk. Arsuz’da deprem sonrasında çocukların herhangi bir etkinlik olmadığı için biz su sporları yapalım dedik. Su altı sporları, su sporları, yelken sporları onun için küçük bir faaliyet başlattık. Bu temizliği geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz bilginiz var mı bilmiyorum ama denizler, dünya oksijeninin yüzde 80'inden fazlasını denizlerden sağlıyoruz. Otlardan, deniz bitkilerinden ve deniz canlarından sağlıyoruz.

#4
Foto - Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

Bu lastikler diğer petrollerde, denizde çok uzun sürede yok oluyor. Bu yok olma sürecinde lastikler suda kaldığı sürece zehirlemeye devam ediyor. Onun için biz denizde bulunan lastikleri, diğer poşetleri, pet artıkları, petrol atıklarının hepsini temizleyerek gördüğünüz gibi dalgıçlar yordamıyla temizlemeye çalıştık. Bunu biz geleneksel hale getireceğiz Arsuz’da.

#5
Foto - Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

Bundan sonrasında da Arsuz Çayı’nın içinde bir temizlik yapmayı planlıyoruz. Arsuz’da bir çay var biliyorsunuz balıkçı teknelerinin demirlendiği o çayda bir temizlik yapmayı planlıyoruz. Amacımız sadece küçük bir ateş yakmaktı yani bir farkındalık oluşturmaktı. Önemli olan bu lastikleri denize atmamak çünkü bunlar geri dönüşmüyor lastikler denizde kalıyor örnekle bunlar topluca düşüyor.

#6
Foto - Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

Bir farkındalık oluştursak, bunlar denize atılmazsa temizliğe ihtiyacımız olmaz, önemli olan denizleri temiz tutmamız" dedi.

#7
Foto - Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

Kulüpte dalgıç ve yönetim üyesi olan Akın Rıdvanoğulları ise, "Biz denizlerin kirlenmesini önlenmek amacıyla bir başlangıç yaptık denizlerimizi temizledik, fakat burada çok hayal kırıklığına uğradık. Lastiklerden çok burada tencere, tava, çaydanlık, bardak ve birçok şişeler bulduk. Buraya atılan bu atıklar hem canlıları etkiliyor hem de deniz kirliliğine sebep oluyor. Yine kulüp başkanımızın dediği gibi buradaki canlıların oksijenini engelleyecek bir sürü atık maddeler var ve biz bunların temizlenmesi için burada bir kıvılcım başlattık.

#8
Foto - Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

Sağ olsun hem sahil güvenlik yetkilileri bizlere yardım ettiler hem de katılmak isteyen tüm dalgıç arkadaşlarımızı buraya davet edip büyük bir etkinlik yapmaya çalıştık. Denizi çöp olarak görüp atmaları bizi açıkçası şaşırttı, merdiven çıkması zaten bizi çok güldürdü. Biz yanlışlıkla atılmış diye düşünüyoruz, umarım öyledir inşallah bilerek atılmamıştır diye düşünüyoruz.

#9
Foto - Akdeniz'den bakın balık yerine neler çıktı!

Çaydanlıkların, tavaların, tencerelerin burada olması bizi açıkçası üzdü, ondan dolayı biz burayı temizlemek istedik, biz bir başlangıç yaptık umarım tekrarlanmaz diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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