2020-08-16 18:55:24 Akdeniz'de hareketlilik! Peş peşe yola çıktılar
Yunanistan’ın bölgedeki provokasyonları sonrası Türkiye geçtiğimiz günlerde yeni bir NAVTEX ilan etmişti.
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Yunanistan’ın bölgedeki provokasyonları sonrası Türkiye geçtiğimiz günlerde yeni bir NAVTEX ilan etmişti.
Türkiye’nin Oruç Reis gemisi için NAVTEX ilanı sonrası Antalya’da bulunan 2 fırkateyn ve 1 römorkor harekete geçti. Yunanistan ait fırkateyn ise Meis Adası’nda ayrıldı.
Oruç Reis’in bölgede yürüttüğü faaliyetlerde gemimize eşlik eden üç gemi, Demre’den ayrılarak hareket etti.
Fırkateynlerimizden biri Antalya diğeri ise Kaş’a doğru ilerledi. Römorkör ise Antalya’ya gitti.
Gemilerimiz bölgede faaliyetlerini devam ettiriyor.
Türkiye, Kıbrıs taraflarında yeni faaliyetlere başlıyor. Yeni yayınlanan NAVTEX’e göre çalışmalar 18 Ağustos’ta başlayıp 15 Eylül’de sona erecek. Ankara’nın hamlesi sonrası Fransa’nın desteğini arkasına alan Güney Kıbrıs’tan da bir NAVTEX geldi.
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