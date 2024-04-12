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Yaşam
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Akdamar Adası baharın renklerine büründü

2024-04-12 14:15:24
Akdamar Adası baharın renklerine büründü

İlkbaharın gelmesiyle birlikte badem ağaçları açtı. Akdamar Adası'nın büründüğü renk cümbüşü herkesi hayran bıraktı.

#1
Foto - Akdamar Adası baharın renklerine büründü

Van'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, ilkbaharda açan badem ağaçlarıyla güzel manzaralar oluşturdu. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

#2
Foto - Akdamar Adası baharın renklerine büründü

Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Akdamar Adası baharın renklerine büründü

. Van Gölünden adaya tekne ile ulaşan yüzlerce ziyaretçi, eşsiz manzarada fotoğraf çektiriyor. Gölün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşen ada ve üzerindeki tarihi kilise, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Akdamar Adası baharın renklerine büründü

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

#5
Foto - Akdamar Adası baharın renklerine büründü

İlkbaharda ziyaretçi sayısında artış yaşanan Gevaş ilçesi sınırlarındaki ada ve üzerinde bulunan Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Kilisesi, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

#6
Foto - Akdamar Adası baharın renklerine büründü

#7
Foto - Akdamar Adası baharın renklerine büründü

#8
Foto - Akdamar Adası baharın renklerine büründü

#9
Foto - Akdamar Adası baharın renklerine büründü

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