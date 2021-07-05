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AK Parti'den Süleyman Soylu açıklaması

2021-07-05 14:45:54
AK Parti'den Süleyman Soylu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğine yönelik iddiaların ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi.

#1
Foto - Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği öne sürmüştü.

Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği öne sürmüştü.

#2
Foto - Twitter hesabından yaptığı paylaşımda

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Süleyman Soylu istifa etmiş (Affını istemiş) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlık için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki isim önermiş" ifadelerini kullanan İşbaşaran'ın iddiasına ilk yalanlama İçişleri Bakanlığı kaynaklarından gelmişti.

#3
Foto - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FOTOĞRAF PAYLAŞTI - Bakanlık kaynaklarının istifa iddialarını yalanlamasının ardındansa İçişleri'nin resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'ndan fotoğrafların yer aldığı tweet'le eski AK Parti Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın istifa iddiaları tamamen yalanlanmış oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FOTOĞRAF PAYLAŞTI - Bakanlık kaynaklarının istifa iddialarını yalanlamasının ardındansa İçişleri'nin resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'ndan fotoğrafların yer aldığı tweet'le eski AK Parti Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın istifa iddiaları tamamen yalanlanmış oldu.

#4
Foto - AK PARTİ'DEN İDDİAYA TEPKİ: GÜNE BİR YALAN İLE UYANDIK - Fotoğraflarda İçişleri Bakanı'nın istifa etmediği ve görevinin başında olduğu görülürken iddiaya AK Parti'den de ilk tepki geldi.

AK PARTİ'DEN İDDİAYA TEPKİ: GÜNE BİR YALAN İLE UYANDIK - Fotoğraflarda İçişleri Bakanı'nın istifa etmediği ve görevinin başında olduğu görülürken iddiaya AK Parti'den de ilk tepki geldi.

#5
Foto - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı: "Güne yeni bir YALAN ile uyandık, Kamuoyunu doğru bilgilendirme gecikmedi, Günün her vaktini milletimize hizmet için geçirme azmimizden VAZGEÇİREMEYECEKSİNİZ, Birlik ve beraberliğimizi BOZAMAYACAKSINIZ"

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