2024-02-12 13:51:43 AK Parti, seçimlerde DEM’le işbirliği mi yapacak? Flaş açıklama geldi
Star yazarı Resul Tosun, AK Parti'nin, DEM Parti ile işbirliği yaptığı yönündeki iddiaları köşesine taşıdı. “Efgan Âlâ beyin iktidarları döneminde Kürt vatandaşların hukuku konusunda söylediklerine, Galip Ensarioğlu'nun insani ilişkilerine ‘DEM ile görüşülüyor, gizli pazarlık yapılıyor’ gibi yorumlar getirilmesi AK Parti'yi tuzağa çekme çabaları gibi görünüyor” tespitini yapan Tosun, bu tuzağa dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Tosun, yazısında özetle şunları kaydetti: