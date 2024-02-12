AK Parti, seçimlerde DEM’le işbirliği mi yapacak? Flaş açıklama geldi

“(…) Önce Başak Demirtaş'ın adaylığı gündeme gelince AK Parti'nin İmamoğlu'na kaybettirmek için DEM ile işbirliği yaptığı yorumları yapıldı. Kandil'in müdahalesiyle Demirtaş adaylıktan çekilince bu kez AK Parti'nin yeniden açılım ve çözüm süreci başlatacağı yorumları gündeme düştü. Efgan Âlâ beyin iktidarları döneminde Kürt vatandaşların hukuku konusunda söylediklerine, Galip Ensarioğlu'nun insani ilişkilerine ' DEM ile görüşülüyor gizli pazarlık yapılıyor' gibi yorumlar getirilmesi AK Parti'yi tuzağa çekme çabaları gibi görünüyor. En son Selahaddin Demirtaş'ın uzun bir aradan sonra yaptığı yazılı açıklamada CHP'yi eleştirmesi ve AK Parti ile çözüm süreci için görüşülmesine yer vermesi de bana göre AK Parti'ye kurulan tuzağın bir başka versiyonudur. Ahmet Türk ve Leyla Zana'nın benzer açıklamaları da aynı tuzak için kullanılıyor. Kimi uygulamaları tasvip etmemekle birlikte teröre son vermeyi ve akan kanı durdurmayı amaçlayan çözüm sürecini ben doğru buldum, destekledim ve hâlâ aynı görüşteyim. Evet, iktidar o dönemde büyük bir risk alarak çözüm sürecini başlattı ama masayı deviren taraf HDP/DEM oldu. Siyaseten en güçlü oldukları dönemde en kanlı eylemleri başlattılar. Süreci kendileri baltaladılar! Şimdi de Selahattin Demirtaş utanmadan, "DEM Parti ile AKP arasında bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum. Ama eğer yoksa bu, iki parti için de büyük bir eksikliktir." diyerek ukalalık yapıyor.