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Ahşabı bıraktı, fırçasıyla kasabayı tuval yaptı

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Ahşabı bıraktı, fırçasıyla kasabayı tuval yaptı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde emekli marangoz Gürsel Cemali Ertürk, kızının teşvikiyle başladığı resim tutkusunu Uzunlu beldesindeki duvarlara yansıtarak sokakları renklendiriyor.

#1
Foto - Ahşabı bıraktı, fırçasıyla kasabayı tuval yaptı

Yaklaşık 13 yıl önce marangozluktan emekli olan Ertürk, geçirdiği mide ameliyatının ardından kızının resim yapmasını önermesi üzerine çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Ertürk, herhangi bir eğitim almadan sosyal medyadan incelediği çalışmalarla kendisini geliştirerek, zamanla tuval ve karakalem çalışmalarına yöneldi. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 300 resim yapan ve 3 sergi açan Ertürk, evinin yanı sıra park ve bahçelerde de resim yapıyor.

#2
Foto - Ahşabı bıraktı, fırçasıyla kasabayı tuval yaptı

Ertürk'ün çalışmalarını beğenen Uzunlu Belde Belediye Başkanı Mustafa Uçar'ın beldedeki duvarlara resim yapmasını istemesi üzerine emekli marangoz, bu kez fırçasını belediyeye ait duvarları renklendirmek için eline aldı. Yaklaşık 600-700 metrelik duvarlar için önce çizimler hazırlayan Ertürk, ardından başladığı boyama çalışmalarının ilk etabını yaklaşık 3 ayda tamamladı.

#3
Foto - Ahşabı bıraktı, fırçasıyla kasabayı tuval yaptı

RESİM YAPARKEN HER ŞEYİ KAFAMDAN SİLER ATARIM: Gürsel Cemali Ertürk, resme yönelmesinde mide ameliyatının ardından evinde kaldığı kızının tavsiyesinin etkili olduğunu söyledi. Resim çizmeyi çocukluğundan beri çok sevdiğini ifade eden Ertürk, evini atölye gibi kullandığını ve 13 yıldır çizim yaptığını belirtti. Ertürk, resim yapmanın kendisi için önemli bir uğraş haline geldiğini anlatarak, "Resim çizmek bana hastalığı da unutturur, borcu da unutturur, her şeyi kafamdan siler atarım. Hiçbir şey kalmaz kafamda. Resme odaklanırım, saatlerce resim çizerim. Bir resim bir günümü de iki günümü de alabilir. Resim çizerken kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." dedi. Evinin önünde ve parkta resim çizdiğini, merak edip yanına gelen çocukların da hevesli olduklarını dile getiren Ertürk, bildiği kadarıyla onları yönlendirmeye ve teşvik etmeye çalıştığını belirtti.

#4
Foto - Ahşabı bıraktı, fırçasıyla kasabayı tuval yaptı

RESİM ÇİZMEK İÇİN HİÇ EĞİTİM ALMADIM: Ertürk, Uzunlu Belde Belediye Başkanı Mustafa Uçar'ın, evinin önünde resim çizdiğini görmesinin ardından belediyeye ait duvarları boyamayı teklif ettiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Burada resim yaparken başkanım geldi, 'Madem güzel güzel resim yapıyorsun, bir gün gel de bizim oralara da resim çiz' dedi. Ben de 'Başkanım, 13 yıllık birikimim var. Sen bana bırak, ben buralara güzel bir eser bırakayım' dedim. Resim çizmek için hiç eğitim almadım. Belediyeye ait yaklaşık 600-700 metrelik duvarlar vardı. İlk önce planlar yaptım, çizimlerimi hazırladım. Ondan sonra boyamaya geçtim. Bu çalışmalar yaklaşık 3 ayımı aldı." Ertürk, ilerleyen günlerde parkta hazırlanacak alana Atatürk ve Osmanlı tuğrası resimleri yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

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