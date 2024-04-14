Ahmet Hakan’dan Fatih Erbakan’ı bitirecek hamle! “Babası Erbakan Hoca’ya öykünüyor ama…” diyerek bombayı patlattı

Ahmet Hakan, yerel seçimlerde şaşırtıcı bir sonuç elde eden Fatih Erbakan ve partisi Yeniden Refah’ı masaya yatırdı. Fatih Erbakan’ı, “marjinal görüşleri olan biri” diye niteleyen Hakan, Yeniden Refah için de “AK Parti kendisini toparlayamazsa AK Parti şemsiyesi altında yer alan bazı küçük kesimlerden oy tırtıklayabilir” ifadelerini kullandı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: