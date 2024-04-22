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Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çok ilginç çağrı! Duyunca, resmen şaşkına döneceksiniz

Medya
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Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çok ilginç çağrı! Duyunca, resmen şaşkına döneceksiniz

2024-04-22 11:43:00
Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çok ilginç çağrı! Duyunca, resmen şaşkına döneceksiniz

Ahmet Hakan, “AK Parti’de ‘tevazu yarışması' yapılsın” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

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#1
Foto - Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çok ilginç çağrı! Duyunca, resmen şaşkına döneceksiniz

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti kadrolarındaki isimlerin taktığı saat, çıktığı tatil, yediği yemekle gündeme geldiği şu günlerde “AK Parti’de ‘tevazu yarışması' yapılsın” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

#2
Foto - Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çok ilginç çağrı! Duyunca, resmen şaşkına döneceksiniz

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı vatandaşın belini bükerken AK Partili vekillerin ıstakoz paylaşımı, çıktığı tatil, taktığı pahalı saatler tartışma konusu oldu. Son yaşanan olaylardan biri AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Instagram hesabından paylaştığı 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz' görseli tartışma konusu olmuştu. Öte yandan AK Parti’nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz’in Maldivler’de çektirdiği tatil fotoğrafı da gündem olmuş, en son AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun sonradan sildiği fotoğrafındaki Rolex marka saati dikkati çekmişti.

#3
Foto - Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çok ilginç çağrı! Duyunca, resmen şaşkına döneceksiniz

Ahmet Hakan, söz konusu gündeme ilişkin olarak bugün kaleme aldığı "Ak Parti’de 'tevazu yarışması' yapılsın" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

#4
Foto - Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çok ilginç çağrı! Duyunca, resmen şaşkına döneceksiniz

“Kimin arabası daha küçük, daha gösterişsiz, daha eski model, daha ucuz, daha az konforlu ise onun ‘ayın mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın. Kim bir makama kendisini değil de daha liyakatli olduğunu düşündüğü bir arkadaşını öneriyor ise onun ‘son 20 yılın mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın. Kim oğlunu, kızını, yakınlarını, akrabalarını bulunduğu makamın kıyısından bile geçirmiyorsa onun ‘yılın mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın. Kim tavuk döner yemeyi tercih ediyorsa, Casio saat takıyorsa, tatil için Yozgat’ın Çamlık’ına çıkıyorsa onun ‘günün mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın.”

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Yorumlar

Murat kamer

Ahmet Hakan ı da yılın safı seçmeli. Ak Parti artık tevazunun liyakatin partisi olmaktan çıkalı epey bi oldu çünkü.

cngz

Şu CHP li vekil,belediye başkanı, meclis üyeleri,ve müdafaa tayfası nın servetlerini nerelerde tatil yaptıklarını hangi belediye nin organizasyonu ile yurtdışında beşyıldızlı otellerde fuhuşa gittiğini bir araştır ahmet hakan.millete bir hizmetin olsun da geberdiğinde seni iyi analım
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