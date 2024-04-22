Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çok ilginç çağrı! Duyunca, resmen şaşkına döneceksiniz

“Kimin arabası daha küçük, daha gösterişsiz, daha eski model, daha ucuz, daha az konforlu ise onun ‘ayın mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın. Kim bir makama kendisini değil de daha liyakatli olduğunu düşündüğü bir arkadaşını öneriyor ise onun ‘son 20 yılın mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın. Kim oğlunu, kızını, yakınlarını, akrabalarını bulunduğu makamın kıyısından bile geçirmiyorsa onun ‘yılın mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın. Kim tavuk döner yemeyi tercih ediyorsa, Casio saat takıyorsa, tatil için Yozgat’ın Çamlık’ına çıkıyorsa onun ‘günün mütevazısı’ seçildiği bir yarışma yapılsın.”