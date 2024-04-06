2024-04-06 17:45:00 Ahmet Hakan resmen çılgına döndü! Bu işte bir garabet yok mu? Tüm ülkeyi en çirkin şekilde…
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti. "Abdullah Zeydan Londra’da belediye başkanlığı yapabilir mi?" diye soran Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da Zeydan'a dair süreci değerlendirdi ve özetle şunları kaydetti: