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Medya
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Ahmet Hakan resmen çılgına döndü! Bu işte bir garabet yok mu? Tüm ülkeyi en çirkin şekilde…

2024-04-06 17:45:00
Ahmet Hakan resmen çılgına döndü! Bu işte bir garabet yok mu? Tüm ülkeyi en çirkin şekilde…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti. "Abdullah Zeydan Londra’da belediye başkanlığı yapabilir mi?" diye soran Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da Zeydan'a dair süreci değerlendirdi ve özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan resmen çılgına döndü! Bu işte bir garabet yok mu? Tüm ülkeyi en çirkin şekilde…

“(…) “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diye haykıran Abdullah Zeydan isimli şahsın, Van gibi Türkiye’nin önemli bir şehrinin belediye başkanı olabilmesinde bir garabet yok mu? Bir terör örgütü üzerinden tüm ülkeyi en çirkin şekilde tehdit etme cüreti gösteren şahsın demokratik siyasetle herhangi bir ilgisi olabilir mi?

#2
Foto - Ahmet Hakan resmen çılgına döndü! Bu işte bir garabet yok mu? Tüm ülkeyi en çirkin şekilde…

Bırakın demokratik siyaseti, böyle bir şahsın sivil siyasetin en temel ilkelerine uygun davrandığı ve davranacağı söylenebilir mi? Londra’da, Paris’te, New York’ta adamın teki “İŞİD sizi tükürüğüyle boğar” diye bir konuşma yapsa...

#3
Foto - Ahmet Hakan resmen çılgına döndü! Bu işte bir garabet yok mu? Tüm ülkeyi en çirkin şekilde…

Bu adama bırakın belediye başkanlığı yaptırmayı, belediyenin kapısından geçirirler mi? Herhangi bir demokratik ülkede, herhangi bir terör örgütüne yaslanarak ülkeye tehditler savuran bir şahıs," “ama şu kadar oy aldı” gerekçesiyle bir yerlere gelebilir mi? Ne yani?”

#4
Foto - Ahmet Hakan resmen çılgına döndü! Bu işte bir garabet yok mu? Tüm ülkeyi en çirkin şekilde…

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