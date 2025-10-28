  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
6
Yeniakit Publisher
Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Göztepe maçı için yorumu Süper Lig'i ayağa kaldıracak!

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Göztepe maçı için yorumu Süper Lig'i ayağa kaldıracak!

Bahis rezaleti sonrası her kafadan farklı bir ses çıkmaya başladı yine...

#1
Foto - Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Göztepe maçı için yorumu Süper Lig'i ayağa kaldıracak!

Eski hakem Ahmet Çakar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ''152 hakem aktif olarak bahis oynuyor'' açıklaması sonrası Galatasaray–Göztepe maçındaki VAR kararını gündeme taşıdı. Çakar, VAR protokolüne aykırı olarak hakemin monitöre çağrıldığını hatırlatarak, ''Bu maç için 'hakem VAR'a çağrılacak' diye bahis oynayan var mı? Bahis oynayanlar içinde hakem var mı?'' sorusuyla dikkat çekti.

#2
Foto - Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Göztepe maçı için yorumu Süper Lig'i ayağa kaldıracak!

Türk futbol hakemliğinde bahis skandalı patlak verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında hakemlerin bahis skandalına bulaştığını açıkladı.

#3
Foto - Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Göztepe maçı için yorumu Süper Lig'i ayağa kaldıracak!

Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada "Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor" dedi.

#4
Foto - Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Göztepe maçı için yorumu Süper Lig'i ayağa kaldıracak!

Bu açıklama sonrası eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Dün Galatasaray ile Göztepe arasında oynana karşılaşmaya atıfta bulunan Çakar, "Dün oynanan Galatasaray Göztepe maçında defans oyuncusunun vurduğu topa yardımcı hakem yanılarak ofsayt tespiti yapmış olabilir. Pozisyon gol olunca VAR inceledi. Somut verisi olan (defans oyuncusunun açıkça topla oynaması) bu tür pozisyonlarda VAR, hakemi monitöre çağırmaz. Kulaklıktan gerekli açıklamayı yapar, ve karar düzeltilir. Ama akşam ne oldu? VAR protokolüne aykırı olarak hakem izlemeye davet edildi.

#5
Foto - Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Göztepe maçı için yorumu Süper Lig'i ayağa kaldıracak!

Şimdi, TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından sonra akla gelen soru…? Bu maç için 'hakem VAR a çağırılacak' diye bahis oynayan var mı? Bahis oynayanlar içinde hakem var mı?" sorusunu yöneltti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her köşe başına beyzbol sopaları yığmışlar: Karadağ’da Türk avını polis bastı
Gündem

Her köşe başına beyzbol sopaları yığmışlar: Karadağ’da Türk avını polis bastı

Karadağ polisi, Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı yapanların gözaltına alındığını, olay yerinde çok sayıda beyzbol sopası bulunduğunu aç..
Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!
Gündem

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘iktidar sizi çağırsa gider misiniz’ sorusu..
Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!
Gündem

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Son günlerde çeşitli mekanlarda ortaya çıkan, çarşaf ve imam cübbesi giyerek milletin manevi değerleriyle alay etmeyi eğlence gibi gösteren ..
Hatemi de Pezeşkiyan'ı onayladı! Biz başka hayallerin peşinden giderken Türkiye...
Dünya

Hatemi de Pezeşkiyan'ı onayladı! Biz başka hayallerin peşinden giderken Türkiye...

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan onaylayan ifadeler kullandı. Hatemi "Türkiye'nin petrolü yok..
Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti
Gündem

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Casusluk soruşturmasında tutuklanan Necati Özkan'ın savcılıktaki ifadesi dikkat çekti. Özkan, Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu görüşmesini ken..
İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem'in yanına gönderildiler
Gündem

İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem'in yanına gönderildiler

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 6 şüpheli daha cezaevine gönderildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23