Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı
Suriye'de Ahmed El Şara yönetimi, Şam'a doğru ilerleyerek ülkenin bazı noktalarını işgal etme girişiminde bulunan İsrail ile masaya oturuyor.
İran'da şok eden gözaltı: MOSSAD ajanı gözaltına alındı! Gündemi sarsan gelişmeler: Halk silahlandı, polisle çatışmaya başladı
Suriye'de Ahmed El Şara yönetimi, Şam'a doğru ilerleyerek ülkenin bazı noktalarını işgal etme girişiminde bulunan İsrail ile masaya oturuyor.
Mepanews'in aktardığı habere göre, Suriye devlet haber ajansı SANA bir hükümet kaynağına atıf yaptığı haberinde, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani liderliğindeki bir Suriye heyetinin ABD'nin koordinasyonunda İsrail ile bir dizi müzakere gerçekleştireceğini belirtti.
SANA'nın haberinde söz konusu görüşmelerin "Suriye'nin egemenliğini her şeyin üstüne tutan bir güvenlik anlaşması üzerine olacağı" ifade edildi.
Dün Amerikan basınında çıkan haberlerde Suriyeli ve İsrailli üst düzey yetkililerin Pazartesi günü Paris'te bir araya gelerek yeni bir güvenlik anlaşması için müzakerelere yeniden başlayacağı ifade edilmişti.
Trump yönetimi hem İsrail hem de Suriye'ye sınırlarındaki güvenlik durumunu istikrara kavuşturacak ve gelecekte diplomatik normalleşmenin ilk adımı olabilecek bir anlaşma için baskı yapıyor.
Bu baskı, yeni tur müzakerelere aracılık edecek olan Trump'ın Suriye temsilcisi Tom Barrack tarafından yürütülüyor.
Görüşmelerin iki gün sürmesi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin yeni bir grup İsrailli müzakereciyle görüşmesi bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23