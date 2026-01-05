  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı

Suriye'de Ahmed El Şara yönetimi, Şam'a doğru ilerleyerek ülkenin bazı noktalarını işgal etme girişiminde bulunan İsrail ile masaya oturuyor.

1
#1
Foto - Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı

Mepanews'in aktardığı habere göre, Suriye devlet haber ajansı SANA bir hükümet kaynağına atıf yaptığı haberinde, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani liderliğindeki bir Suriye heyetinin ABD'nin koordinasyonunda İsrail ile bir dizi müzakere gerçekleştireceğini belirtti.

#2
Foto - Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı

SANA'nın haberinde söz konusu görüşmelerin "Suriye'nin egemenliğini her şeyin üstüne tutan bir güvenlik anlaşması üzerine olacağı" ifade edildi.

#3
Foto - Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı

Dün Amerikan basınında çıkan haberlerde Suriyeli ve İsrailli üst düzey yetkililerin Pazartesi günü Paris'te bir araya gelerek yeni bir güvenlik anlaşması için müzakerelere yeniden başlayacağı ifade edilmişti.

#4
Foto - Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı

Trump yönetimi hem İsrail hem de Suriye'ye sınırlarındaki güvenlik durumunu istikrara kavuşturacak ve gelecekte diplomatik normalleşmenin ilk adımı olabilecek bir anlaşma için baskı yapıyor.

#5
Foto - Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı

Bu baskı, yeni tur müzakerelere aracılık edecek olan Trump'ın Suriye temsilcisi Tom Barrack tarafından yürütülüyor.

#6
Foto - Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı

Görüşmelerin iki gün sürmesi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin yeni bir grup İsrailli müzakereciyle görüşmesi bekleniyor.

