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Yaşam
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Ağrı'dan kartpostallık manzaralar

2023-03-26 10:03:04
Ağrı'dan kartpostallık manzaralar

Ağrı'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı. Ortaya ise adeta her biri bir kartpostalı andıran görüntüler çıktı.

#1
Foto - Ağrı'dan kartpostallık manzaralar

Ağrı’da baharın müjdeleyicisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.

#2
Foto - Ağrı'dan kartpostallık manzaralar

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da bu yıl kar yağışının az olması ve yerde uzun süre kalması nedeniyle kış mevsimi kısa sürerken, yılın ilk çiçeği ve baharın müjdeleyicisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.

#3
Foto - Ağrı'dan kartpostallık manzaralar

Merkeze bağlı Yakınca köyündeki ovaları beyazlığıyla kaplamaya başlayan kardelenleri gören vatandaşlar ise hem manzaranın tadını çıkardı hem de o anları fotoğrafladı.

#4
Foto - Ağrı'dan kartpostallık manzaralar

#5
Foto - Ağrı'dan kartpostallık manzaralar

#6
Foto - Ağrı'dan kartpostallık manzaralar

#7
Foto - Ağrı'dan kartpostallık manzaralar

#8
Foto - Ağrı'dan kartpostallık manzaralar

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