Ağrı Dağı'nın yılkı atları

Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağı olan Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan yılkı atları, bölgeye farklı bir güzellik katıyor.
Ağrı ile Iğdır sınırlarında bulunan ve doğa turizminin en fazla yapıldığı alanlardan olan Ağrı Dağı'nın etrafında çeşitli tür ve renklerde yılkı atları bulunuyor.
Geçmiş yıllarda turizmde kullanılan ve popülasyonları artınca doğaya salınan atlar, burada zamanla çoğalıp sayıları onlarla ifade edilir oldu.
Yüksekliği nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın birbirinden güzel doğasıyla bütünleşen yılkı atları, bulundukları bölgede adeta renk cümbüşü oluşturuyor.
Bölgeye gelenlerin ilgiyle izlediği yılkı atları, turizm amaçlı kullanılıp doğaya salındıktan yıllar sonra doğaya uyum sağlayıp yaşamlarını yabanileşerek sürdürüyor.
İstanbul Üniversitesi Atçılık Tarihi Uzmanı Tuğşat Ata Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede birçok türden atın bulunduğunu, birbirinden farklı renklerdeki atların dağın eteklerine yayıldığını söyledi.
Atların doğada kendi imkanlarıyla yaşadıklarını ve ürediklerini belirten Türkmen, "Ağrı Dağı 1900'lü yılların başında turizme açıldı, yapısı gereği dağda at kullanımı ihtiyacı doğdu. Turistlerin at ihtiyacını karşılamak için bölge halkı Ağrı Dağı'na dışarıdan at sevkiyatı yaptı, bir süre sonra ihtiyaç fazlası olmaya başlayan atlar köylülerce Ağrı Dağı'ndaki doğal yaşam koşullarına bırakıldı." dedi.
Türkmen, bölgedeki at nüfusunun her geçen gün arttığına işaret ederek, "Bu atlar 5'li, 10'lu gruplar halinde, yani öğrek öğrek dolaşıyor. Her grubun mutlaka bir lideri var. Bu atların bu bölgede olması bölgeye müthiş bir güzellik katıyor. Ağrı Dağı'nın doğal güzelliğinin yanında bu atlarla bütünleşen bu güzellik izleyenler açısından güzel bir seyir oluşturuyor." diye konuştu.
İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) sporcularından Zeynelabidin Kızılkaya da atların bulundukları ortama ayak uydurduklarını ve sayılarının her geçen gün arttığını dile getirerek şunları söyledi:
"Bölgede ağırlıklı olarak doğa turizmi yapılmakta, genellikle yurt dışından gelen turistler bölgeyi ziyaret etmekteler. En yoğun şekilde ise Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na gelen turistler, günler sürecek tırmanışta malzemelerini taşıtmak için at ve katır gibi yük hayvanlarını kullanmaktalar. Böyle olunca bölgedeki at nüfusu haliyle artıyor. Nüfusu artan atlardan bazıları ya yöre halkı tarafından doğaya salınıyor ya da kendileri doğaya kaçıyor."
Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş ise yılkı atlarının bölgenin güzelliğine değer kattığını vurguladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde yılkı atı gözlemi ve fotoğraflama çalışması yapılabildiğini fakat Ağrı Dağı eteklerinde bunu yapmanın farklı güzellik olduğunu aktaran Akkuş, şöyle konuştu:
"Ekibimizdeki doğa fotoğrafçıları bu atları görüntülemek için Ağrı Dağı eteklerine gelerek çalışmalar yapıyor. Atlar zamanında bu doğada yaşamaya alışmışlar ve adeta Ağrı Dağı ile bütünleşmişler. Durum böyle olunca zaten onlarca güzelliği barındıran Ağrı Dağı'nın eteklerinde doğa şenliği yaşanıyor. Birbirinden farklı renk ve türlerdeki atları fotoğraflamak ve gözlemlemek için doğaseverleri buraya davet ediyoruz."