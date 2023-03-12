  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Ağır hasarlı cami böyle yıkıldı

2023-03-12 08:59:48
Ağır hasarlı cami böyle yıkıldı

Türkiye depremin izlerini silmeye çalışıyor. Osmaniye'de deprem sırasında hasar alan cami, kontrollü olarak yıkıldı.

#1
Foto - Ağır hasarlı cami böyle yıkıldı

Osmaniye’de 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler nedeniyle ağır hasar gören cami minarelerinin yıkım işlemleri kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

#2
Foto - Ağır hasarlı cami böyle yıkıldı

Yaz aylarında nüfusu 100 binin üzerine çıkan ve Türkiye’nin en büyük yaylalarından bir tanesi olan Zorkun Yaylası’nda bulunan ve depremde ağır hasar alan Merkez Camii minaresi, Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

#3
Foto - Ağır hasarlı cami böyle yıkıldı

#4
Foto - Ağır hasarlı cami böyle yıkıldı

#5
Foto - Ağır hasarlı cami böyle yıkıldı

ABD dönemi resmen sona eriyor! Dünyanın tercihi Bayraktar TB2 oldu
Teknoloji

ABD dönemi resmen sona eriyor! Dünyanın tercihi Bayraktar TB2 oldu

Dünyaca ünlü iş dergisi Forbes, birçok ülkenin envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA hakkında çarpıcı bir makale kaleme aldı. Makalede, birço..
1 Haziran’da başlıyor! Otomobillerde yepyeni dönem
Otomotiv

1 Haziran’da başlıyor! Otomobillerde yepyeni dönem

Otomobillerin yakıt tüketimi ve karbon emisyonu etiketlendiriliyor. Yönetmelik değişikliği ile fosil yakıt, elektrikli ve hibrit yakıtlı ara..
Beklenen sonunda oldu! Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme
Teknoloji

Beklenen sonunda oldu! Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüz..
Ali Sunal'dan ilginç açıklamalar! Sosyal medyada gündem oldu
Gündem

Ali Sunal'dan ilginç açıklamalar! Sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür Show'da sahneye çıkan tiyatrocu Ali Sunal'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili söyledikleri sosyal medyada çok konuşul..
Saç dökülmesini önleyen doğal tarif! Saç dökülmesine bitkisel çözüm: Nefes kesen tahmin ortaya çıktı! Bunu yapın
Kadın - Aile

Saç dökülmesini önleyen doğal tarif! Saç dökülmesine bitkisel çözüm: Nefes kesen tahmin ortaya çıktı! Bunu yapın

İnsanlar son yıllarda esansiyel yağların gerçek potansiyelini fark ettiler. Her yaşta ortaya çıkabilen saç dökülmesi problemi çoğunlukla 30 ..
Bakan Murat Kurum Türkiye'ye böyle duyurdu! İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor MSB de onayladı! O plan
Yaşam

Bakan Murat Kurum Türkiye'ye böyle duyurdu! İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor MSB de onayladı! O plan

İstanbul’da 1.5 milyon konutluk büyük dönüşüm için planlamalar yapılırken, Avrupa Yakası’ndaki rezerv alanlarından biri Esenler’de olacak. Y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23