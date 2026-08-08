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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü kamyonete çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü kamyonete çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

#1
Foto - Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü kamyonete çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Kütahyalılar firmasına ait, Z.Y. yönetimindeki 43 KP 338 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında, H.S. idaresindeki 06 BFV 460 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

#2
Foto - Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü kamyonete çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü kamyonete çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü H.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

#4
Foto - Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü kamyonete çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Kamyonette bulunan 1 kişi ile otobüsteki 14 kişi yaralandı.

#5
Foto - Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü kamyonete çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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