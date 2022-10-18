Adıyaman'da tarihi keşif! Ucu bucağı yok... Kazdıkça devamı geliyor

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, merdivenin nereye kadar uzayacağını kestiremediklerini belirterek, “2009 yılında yapmış olduğumuz kazılarda merdivenli basamağın yaklaşık 50 metresini ortaya çıkartmıştık. 2019 yılında tekrar bu merdivenli kısımda kazılara başladık. 2022 yılına geldiğimizde ise yaklaşık 500 metre olarak açığa çıkarttık ve 450 basamak ortaya çıktı. Tabii bu merdivenin belli kısımları birer metre, belli kısımları düz şekilde gidiyor. Bu mezarlık alanda ise yine önemli kişilere ait oda mezarları ortaya çıktı ve çeşitli buluntular burada ortaya çıktı. Devam eden kazılarda, bu 'Sonsuzluk Merdiveni' dediğimiz alanda merdivenin nereye gideceğini hala kestiremiyoruz” dedi.