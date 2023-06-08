2023-06-08 16:54:50 Adana'da bayram öncesi bıçak bileme mesaisi
Adana'da bayram öncesi bıçak bileme mesaisi
Adana'da bayram öncesi bıçak bileme mesaisi
Adana’nın coğrafi işaret ile tescilli Tapan bıçakları kurbanlıklar için özenle hazırlanırken mesleğin son ustaları bıçak bileme mesaisine başladı.
Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak bileyici ustalarında yoğun mesai başladı. Kurban kesiminde kullanılacak olan bıçaklar unutulmaya yüz tutmuş zanaatın ustaları elinde yeniden bilenirken iş yoğunlukları da arttı. Ustalardan Emrah Arık, Adana’nın Feke ilçesi Tapan yöresinden atalarından kalan el sanatı keçi boynuzu ve çeliğin ateşte şekillenmesi ile üretilen Tescilli Tapan Bıçağında kurban bayramı mesailerinin yoğunlaştığını kaydetti.
Adana sıcağında ocak başında zorlu bir mesai harcadıklarını belirten Emrah Arık, “Tapan tankerli köyünde öğrendiğim sanatı Kozan’da üretiyoruz. Tapan bıçağının özelliği dövme olması ve tescilli olması. Kurban bayramı sezonu erken başladı. Köylerden yoğun talep var. Günlük 150- 200 bıçak bilenme için geliyor. Tanesini 10 TL’den biliyoruz. Ateşte olursa tanesi 50 TL’den başlıyor” dedi.
Kurban bıçağı noktasında uyarılarda da bulunan Arık, “Kurban bıçağının çok keskin olması lazım. Bildikleri yerden bıçak alsınlar. Kesimde kurbana zarar vermeden kesmesi gerek. Keskinliği kağıdı kusursuz kesmeli” diye konuştu.
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