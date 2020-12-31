  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
32
Adalet Bakanlığı'ndan e-duruşma açıklaması: 30 büyükşehirde 405 mahkemede uygulanıyor

2020-12-31 13:55:04
Adalet Bakanlığı'ndan e-duruşma açıklaması: 30 büyükşehirde 405 mahkemede uygulanıyor

Yargı reformu kapsamında 2020 yılında hayata geçirilen en önemli reformlardan biri de hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veren e-duruşma uygulamasının başlamasıydı. Adalet Bakanlığı tarafından yazılımı yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve 15 Eylül’de başlayan e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı sadece üç buçuk ay gibi kısa bir sürede 405’e çıktı. Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşmanın kapsamı genişledi. E-duruşmanın uygulandığı 30 büyükşehirdeki mahkemelere 76 mahkeme daha katıldı. Böylece e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı 405’e yükseldi. Sistem İstanbul Bakırköy ve Ankara Batı Adliyesindeki hukuk mahkemelerinin tamamında uygulanmaya başlandı.

#1
Foto - Yargı reformu kapsamındaki en önemli hedeflerinden biri olan ve avukatların bulundukları yerden duruşmalara katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi, Ankara Batı Adliyesi’nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla Haziran ayında gerçekleştirilmişti. 2020-2021 adli yılının başında da Ankara’da pilot uygulamasına başlanan e-duruşma, bugün itibariyle 30 büyükşehirde uygulanıyor. E-duruşmayı büyük bir memnuniyetle karşılayan avukatlar, uygulamayı yakından takip ediyor. İşte uygulamanın devam ettiği 30 büyükşehir;

Yargı reformu kapsamındaki en önemli hedeflerinden biri olan ve avukatların bulundukları yerden duruşmalara katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi, Ankara Batı Adliyesi’nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla Haziran ayında gerçekleştirilmişti. 2020-2021 adli yılının başında da Ankara’da pilot uygulamasına başlanan e-duruşma, bugün itibariyle 30 büyükşehirde uygulanıyor. E-duruşmayı büyük bir memnuniyetle karşılayan avukatlar, uygulamayı yakından takip ediyor. İşte uygulamanın devam ettiği 30 büyükşehir;

#2
Foto - İSTANBUL

İSTANBUL

#3
Foto - ADANA

ADANA

#4
Foto - İZMİR

İZMİR

#5
Foto - ANKARA

ANKARA

#6
Foto - BURSA

BURSA

#7
Foto - AYDIN

AYDIN

#8
Foto - BALIKESİR

BALIKESİR

#9
Foto - HATAY

HATAY

#10
Foto - KAYSERİ

KAYSERİ

#11
Foto - MUĞLA

MUĞLA

#12
Foto - KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

#13
Foto - MERSİN

MERSİN

#14
Foto - MARDİN

MARDİN

#15
Foto - MANİSA

MANİSA

#16
Foto - TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

#17
Foto - SAKARYA

SAKARYA

#18
Foto - ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

#19
Foto - DENİZLİ

DENİZLİ

#20
Foto - GAZİANTEP

GAZİANTEP

#21
Foto - KOCAELİ

KOCAELİ

#22
Foto - DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

#23
Foto - VAN

VAN

#24
Foto - ERZURUM

ERZURUM

#25
Foto - KONYA

KONYA

#26
Foto - TRABZON

TRABZON

#27
Foto - ANTALYA

ANTALYA

#28
Foto - MALATYA

MALATYA

#29
Foto - ORDU

ORDU

#30
Foto - MALATYA

MALATYA

#31
Foto - SAMSUN

SAMSUN

Joe Biden’dan büyük gaf
Dünya

Joe Biden’dan büyük gaf

Amerika'da 3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerde başkan seçilen Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında başkan yardımcısı seçilen Kamala Har..
Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı! Milleti böyle kandırıyorlar
Ekonomi

Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı! Milleti böyle kandırıyorlar

Yumurta fiyatlarında son dönemde yaşanan fiyat artışı sürüyor. Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı’nın ardından bir inceleme de Tarım..
Sinovac aşının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosluğu'ndan açıklama geldi!
Dünya

Sinovac aşının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosluğu'ndan açıklama geldi!

Çin İstanbul Başkonsolosluğu, Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğu yönündeki iddialara cevap v..
Belediye binasına giremeyince soyundu
Gündem

Belediye binasına giremeyince soyundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. (51) belediye binasına girmek istedi ancak güvenlik görevlileri izin vermedi..
23 milyar dolarlık silah satışı mahkemelik oldu
Dünya

23 milyar dolarlık silah satışı mahkemelik oldu

Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) 23 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için ABD'de, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya dava açıldı...
Dünya gündemini altüst eden iddia! 'Çinping beyin ameliyatına giriyor, iyileşemeyebilir'
Dünya

Dünya gündemini altüst eden iddia! 'Çinping beyin ameliyatına giriyor, iyileşemeyebilir'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakın zamanda beyin ameliyatına gireceği ve iyileşmeme ihtimali olduğu öne sürüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay