Adalet Bakanlığı'ndan e-duruşma açıklaması: 30 büyükşehirde 405 mahkemede uygulanıyor

Yargı reformu kapsamında 2020 yılında hayata geçirilen en önemli reformlardan biri de hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veren e-duruşma uygulamasının başlamasıydı. Adalet Bakanlığı tarafından yazılımı yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve 15 Eylül’de başlayan e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı sadece üç buçuk ay gibi kısa bir sürede 405’e çıktı. Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşmanın kapsamı genişledi. E-duruşmanın uygulandığı 30 büyükşehirdeki mahkemelere 76 mahkeme daha katıldı. Böylece e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı 405’e yükseldi. Sistem İstanbul Bakırköy ve Ankara Batı Adliyesindeki hukuk mahkemelerinin tamamında uygulanmaya başlandı.