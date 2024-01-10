Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovdu!

Tansiyonun yükseldiği bölümün sonunda konseyde Acun Ilıcalı alınan kararı açıkladı. Ilıcalı, Hakan'ın bu hareketinin yaptırımsız kalmayacağını söyleyerek, "Ben normalde itme hareketine çok takılmayabilirdim. Onun dışında söylediğin kötü sözler var. Alışık değilim senden kötü sözlere, çok senlik değil. Ama özür dilemek önemli bence insanlar hata yapar." dedi.