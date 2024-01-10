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Medya
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Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovdu!

2024-01-10 07:52:46
Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovdu!

Ekranların tepki çeken programı Survivor'da büyük bir kavga çıktı. Kavga sonrası Acun Ilıcalı çılgına döndü.

#1
Foto - Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovdu!

Survivor 2024 All Star'ın son bölümüne Hakan ve Bozok kavgası damga vurdu. Hakan oyun sonrası sinirlerine hakim olamayarak Bozok'un üzerine yürüdü.

#2
Foto - Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovdu!

Hakan, Bozok'a karşı fiziksel temasa bulundu ve tartışma büyüdü. Bozok ise Hakan'a 'Sen kime kişniyorsun' diyerek çıkıştı.

#3
Foto - Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovdu!

Acun Ilıcalı ise olaya anında müdahale ederek, 'Fiziksel temas ne alaka? Eline niye vuruyorsun adamın? Alın bunu, çıkarın çabuk dışarı.' dedi.

#4
Foto - Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovdu!

Hakan Hatipoğlu oyun alanından dışarı çıkarıldı.

#5
Foto - Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovdu!

Ada konseyinde konuşan Ilıcalı: "Bugün oyun alanında istemediğimiz görüntüler, beklemediğimiz bir isimden panoramada yıllardır bulunan ve yarışmacıları yorumlayan Hakan, bugün öfkesine yenik düştü." dedi.

#6
Foto - Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovdu!

Tansiyonun yükseldiği bölümün sonunda konseyde Acun Ilıcalı alınan kararı açıkladı. Ilıcalı, Hakan'ın bu hareketinin yaptırımsız kalmayacağını söyleyerek, "Ben normalde itme hareketine çok takılmayabilirdim. Onun dışında söylediğin kötü sözler var. Alışık değilim senden kötü sözlere, çok senlik değil. Ama özür dilemek önemli bence insanlar hata yapar." dedi.

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