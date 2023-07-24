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Yaşam
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Acımasızlığın böylesi! Ölüme terk ettiler

2023-07-24 15:57:46
Acımasızlığın böylesi! Ölüme terk ettiler

Manisa'da bir kirpinin boynuna ip geçirip mezarlığa bağladılar.

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Foto - Acımasızlığın böylesi! Ölüme terk ettiler

Manisa'da boynuna ip geçirdikleri kirpiyi mezarlık korkuluğuna bağlayarak orada bıraktılar. Sıcak ve susuzluktan bitkin düşen sevimli kirpi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

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Foto - Acımasızlığın böylesi! Ölüme terk ettiler

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Mezarlığında, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar boynuna ip geçirilmiş kirpiyi fark etti. Yakından baktıklarına kirpinin mezarlığa bağlandığı ve bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı anlaşıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Ekipler büyük bir dikkatle kurtardıkları kirpiyi tedavisi yapılmak üzere veterinere götürdü. Açlık ve susuzluktan bitkin hale düşen kirpi tedavisi tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

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