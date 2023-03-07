Açılan kurs hanımlara gelir kapısı oldu | Kağıtları atmak yerine böyle değerlendirdiler!

Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle haftanın 3 günü, 8 saat olmak üzere toplamda 320 saat süren kursun eğitmeni Nilgün Beşirik, atıl vaziyetteki kâğıtları değerlendirerek kâğıtlardan sepet yaptıklarını söyledi. Beşirik, “Tarihi Kurşunlu Han’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle açılan ‘İleri geri dönüşüm dekoratif sepet örücülüğü’ yapıyoruz. Kullandığımız bütün malzemelerimiz atık kağıt malzemelerden oluşuyor. Kullanmış olduğumuz defterlerimizi, kitaplarımızı, gazete kağıtlarımızı veya ambalaj kağıtlarımızı şişle kıvırarak sepetler haline getiriyoruz. Böylelikle hem atık olan kağıtlarımızı değerlendirmiş hem de dekoratif aksesuarlar haline getirmiş olduğumuz bu sepetleri satışa hazır metalar haline getiriyoruz. Kursumuz 320 saatten oluşuyor.