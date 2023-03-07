Açılan kurs hanımlara gelir kapısı oldu | Kağıtları atmak yerine böyle değerlendirdiler!

Günlük 8 saat üzerinden planlanan kursumuza 22 kursiyerimiz katılıyor. Kursa katılan kadınlarımız gün içinde el sanatları ve hobi sanatlarına dayalı kurslarda üretim yapıyorlar ve meslek öğreniyorlar. A4 kağıtlarını dörde kesip şişle kıvırarak tutkalla yapıştırmayla tüp haline getirdiğimiz malzemeyi sepet örme tekniğiyle ama sepet malzemesi kullanmadan atık kağıt kullanarak sepet haline getiriyoruz. Bu üç malzeme bir araya geldiğinde kumaş boyası veya akrilik boyalarla boyayarak verniklediğimizde çok sağlam yıllarca kullanabileceğimiz malzemeler haline geliyor. Kağıtlarımız aynı dışarıda satılan kargıyla, rattanla kauçukla yapılmış sepetlerle aynı. Bunlar kağıtla yapılmış hali. Biz bütün atık kağıtları sepetlere döndürerek her alanda kullanabiliyoruz. Kına sepeti, hediye sepeti, çeyizlerde kullanılan sepetler haline, abajur haline gelebiliyor. Her türlü malzeme dekoratif aksesuar haline dönebiliyor. Belediye ile bu malzemelerin satışıyla ilgili görüşmeler yaptık. Oluşturulması planlanan sergilerde, Mesir Şenliklerinde veya sanat sokağı gibi oluşturulması planlanan sokaklarda tüm kursiyerlerimiz bu projede yer alıp bu eserlerini satabilecekler. Aile bütçelerine katkı sağlayarak farklı ürünlerle para kazanabilecekler.” dedi.