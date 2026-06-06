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Dünya
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Yeniakit Publisher
Tansiyon bir anda yükseldi! Sıcak açıklama: İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lar imha edildi
AA Giriş Tarihi:

Tansiyon bir anda yükseldi! Sıcak açıklama: İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lar imha edildi

Bahreyn ordusu sıcak gelişmeyi "İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lar imha edildi" açıklamasıyla dünyaya duyurdu.

#1
Foto - Tansiyon bir anda yükseldi! Sıcak açıklama: İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lar imha edildi

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan "alçakça füze ve İHA saldırılarıyla düşmanca yaklaşımını" sürdürdüğü belirtildi.

#2
Foto - Tansiyon bir anda yükseldi! Sıcak açıklama: İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lar imha edildi

Açıklamada, Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerinin, sarsılmaz bir kararlılık ve yüksek muharebe hazırlığıyla, 3 füze ve birkaç İHA'yı başarıyla önleyip imha ettiği kaydedildi.

#3
Foto - Tansiyon bir anda yükseldi! Sıcak açıklama: İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lar imha edildi

Tüm birimlerin en yüksek hazırlık seviyesinde olduğu ve ülkeyi savunmaya tamamen hazır olduğu aktarılan açıklamada, herkese dikkatli olmaları, İran'ın saldırılarının kalıntılarından kaynaklanan şüpheli nesnelere yaklaşmaktan veya dokunmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

#4
Foto - Tansiyon bir anda yükseldi! Sıcak açıklama: İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lar imha edildi

Bahreyn İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

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