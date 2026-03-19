Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki
RIFAT BİLGİN/İSTANBUL 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana imzalanan ateşkes anlaşmalarını hiçe sayarak katliamlarını sürdüren Siyonist İsrail, Filistinli Müslümanlara Ramazan ayında da zulmetmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden Gazze şeridinde soykırım uygulan İsrail, 19 gündür Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girmesine izin vermiyor. Katillerin uyguladığı skandal yasak dünya kamuoyunda tepkiye sebep olurken İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları tarafından işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’da 19 gündür uyguladığı ibadet ve namaz yasağı sebebiyle basın açıklaması düzenlendi. Teravih namazının ardından Fatih Camii avlusunda gerçekleşen basın açıklamasına çok sayıda vatandaş katıldı.