  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
17
Yeniakit Publisher
Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

RIFAT BİLGİN/İSTANBUL 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana imzalanan ateşkes anlaşmalarını hiçe sayarak katliamlarını sürdüren Siyonist İsrail, Filistinli Müslümanlara Ramazan ayında da zulmetmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden Gazze şeridinde soykırım uygulan İsrail, 19 gündür Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girmesine izin vermiyor. Katillerin uyguladığı skandal yasak dünya kamuoyunda tepkiye sebep olurken İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları tarafından işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’da 19 gündür uyguladığı ibadet ve namaz yasağı sebebiyle basın açıklaması düzenlendi. Teravih namazının ardından Fatih Camii avlusunda gerçekleşen basın açıklamasına çok sayıda vatandaş katıldı.

#1
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

İsrail’in Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların mescidde namaz kılmasını engellemesi sebebiyle sivil toplum kuruluşlarınca Fatih Camiî avlusunda basın açıklaması düzenlendi. İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin’e Destek Platformu ve İslami Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen basın açıklaması Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

#2
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

Tilavetin ardından basın açıklamasını okuyan Genç İHH Başkanı Mücahid Çankaya, savaşların en kanlı anında bile ibadethanelerin dokunulmazlığı olan mukaddes mekanlar olduğunun altını çizdi. Çankaya, “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden Cenevre Sözleşmeleri’ne kadar tüm uluslararası metinler şunu açıkça taahhüt eder: Her birey, ibadet etme ve dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir” dedi.

#3
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

“BÖYLE BİR KAPATMA 1967’DEN BU YANA İLK KEZ YAŞANIYOR” Tam 19 gündür İsrail tarafından Mescid-i Aksa’nın kapılarının Müslümanlara kapatıldığını belirten Çankaya, “Kudüs Valiliği ve Filistinli yetkililerin de vurguladığı üzere, bu denli uzun süreli ve kapsamlı bir kapatma dalgası 1967’den bu yana ilk kez yaşanmakta ve son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir.

#4
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

Ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurulması, namaz kılanların darp edilmesi ve Harem-i Şerif’in postallarla çiğnenmesi; sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın ortak hukuki ve ahlaki değerlerine karşı girişilmiş bir terör eylemidir.

#5
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

İbadeti yasaklayarak bir halkın ruhunu hapsetmeye çalışan bu girişim, insanlık tarihinin sayfalarına bir utanç vesikası olarak geçecektir” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

Çankaya, Kudüs’te ibadet hakkını gasp eden el ile Gazze’de çocukların üzerine tonluk bombalar yağdıran elin aynı kirli merkezden komuta edildiğini belirterek şunları söyledi: Gazze’de katliamlar artık hiçbir sınır, hiçbir kural tanımamaktadır.

#7
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

Şehit sayısı 72 bini aşmış, şehirler devasa birer enkaz yığınına ve çocuk mezarlığına dönüştürülmüştür.

#8
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

İsrail, sadece modern silahlarla değil; suyu keserek, gıdayı engelleyerek ve hastaneleri kasten yerle bir ederek bir halkı topyekûn yok etmeyi amaçlayan sistematik bir “açlık soykırımı” yürütmektedir.

#9
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

Bebeklerin açlıktan öldüğü, ameliyatların anestezi olmadan yapıldığı bir dünyada, İsrail’in bu pervasızlığına ‘dur’ demeyen her güç, bu soykırımın suç ortağıdır.”

#10
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

“Bağdat’ta, Şam’da, Tahran’da veya Gazze’de patlayan her bomba İslam coğrafyasının birliğini ve beraberliğini hedef alan aynı kirli aklın ürünüdür” diyen Çankaya şöyle devam etti:

#11
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

“Bugün Gazze’de bebekler katledilirken, Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurulurken Batı dünyasının takındığı bu sessizlik, tesadüfi bir dış politika tercihi değildir.

#12
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

ABD’den Avrupa’ya, İsrail’in en üst düzey istihbarat ağlarına kadar uzanan epstein dosyaları, küresel sistemin nasıl bir şantaj ve kirli ilişkiler ağıyla esir alındığını açıkça afişe etmektedir.”

#13
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

İslam dünyası açısından günün birlik olma günü olduğunun altını çizen Çankaya, “Zulme karşı durmak başta İslam Dünyası olmak üzere bütün insanlığın sorumluluğudur. 18 yılı aşkın bir süredir devam eden Filistin ablukasını kırmak için bugüne kadar birçok kez denizden ve karadan girişimlerde bulunuldu.

#14
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

Abluka kırılana, Filistin halkı özgürleşene kadar da bu girişimler devam edecek. Özgürlük ve Sumud Filosu, ablukayı kırmak için nisan ayında yeniden Akdeniz’e açılmayı planlıyor.

#15
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

Mescid-i Aksa’nın kapılarını derhal ve kayıtsız şartsız açın. İlk kıblemiz üzerindeki necis ellerinizi çekin. Kirli dosyalarınızın, şantaj ağlarınızın ve gizli ajandalarınızın bedelini masum Filistin halkına ve İslam coğrafyasına ödetmenize izin vermeyeceğiz” dedi.

#16
Foto - Acil müdahale edilmeli: STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

“Uluslararası kuruluşlar çözüm ürettiklerinde görevlerini yapmış olur”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23