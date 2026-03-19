SON DAKİKA
Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Araştırma şirketleri son seçim anketlerini peş peşe açıklıyor. Areda Survey son anketin sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

Foto - Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Areda Survey'in 2026 Şubat kaumoyu araştırma sonuçları açıklandı. Anket çalışmasında ”bu Pazar milletvekilliği genel seçim olsa”

Foto - Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Areda Survey araştırma şirketine göre, 2026 yılı seçim anketi sonuçları şu şekilde:

Foto - Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Anahtar Parti: yüzde 4,1

Foto - Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Zafer Partisi: yüzde 3,3

Foto - Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,8

Foto - Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

İYİ Parti: yüzde 6,4

Foto - Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

DEM Parti: yüzde 9,2

Foto - Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

MHP: yüzde 8,6

Foto - Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

CHP: yüzde 29,7

Foto - Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı

AK Parti: yüzde 33,3

Yorumlar

hasel

CHP,hiçbir zaman gerçek parti olamadı.İşleri,güçleri yalan-dolan-Emeğe saygısızlık,talan,rüşvet vb yazılması bile uygunsuz şeylerin içine düştü.CHP biter.AK PARTİ VE MHP yükselir.AK parti,yüzde 40'ı rahat bulacak inşallah.Piyasa biraz dinginleşir,etiket sistemi getirilsin AK PARTİ,%50 de bulur.

Murat tok

Göreceğiz.
