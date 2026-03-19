Son seçim anketi geldi! Çok konuşulacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı
Araştırma şirketleri son seçim anketlerini peş peşe açıklıyor. Areda Survey son anketin sonucunu kamuoyu ile paylaştı.
Areda Survey'in 2026 Şubat kaumoyu araştırma sonuçları açıklandı. Anket çalışmasında ”bu Pazar milletvekilliği genel seçim olsa”
Areda Survey araştırma şirketine göre, 2026 yılı seçim anketi sonuçları şu şekilde:
Anahtar Parti: yüzde 4,1
Zafer Partisi: yüzde 3,3
Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,8
İYİ Parti: yüzde 6,4
DEM Parti: yüzde 9,2
MHP: yüzde 8,6
CHP: yüzde 29,7
AK Parti: yüzde 33,3
