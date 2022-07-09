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'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

2022-07-09 15:45:46
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere başvurdu.

#1
Foto - Konya'da bayram namazından sonra kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlardan bazıları kendi araçlarıyla bazıları da 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla hastaneye gitti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden satır veya bıçakla yaralananların çoğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Konya'da bayram namazından sonra kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlardan bazıları kendi araçlarıyla bazıları da 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla hastaneye gitti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden satır veya bıçakla yaralananların çoğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

#2
Foto - Karaman'da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 73 kişinin çoğunun tedavisinin ayakta yapıldığı öğrenildi. Aksaray'da kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan 40 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Afyonkarahisar'da da kurban kesmek isterken yaralanan 15 kişinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başvurduğu belirtildi.

Karaman'da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 73 kişinin çoğunun tedavisinin ayakta yapıldığı öğrenildi. Aksaray'da kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan 40 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Afyonkarahisar'da da kurban kesmek isterken yaralanan 15 kişinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başvurduğu belirtildi.

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