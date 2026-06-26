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Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

ABD ordusunun İran savaşında tükettiği silah ve mühimmat stoklarını kısa vadede yenilemesinin zor olduğu öne sürüldü.

#1
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

ABD ordusunda mühimmat stoklarına ilişkin endişeler büyüyor. Başkan Donald Trump ve Pentagon’un, İran’a yönelik operasyonlar sırasında azalan silah ve mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli adımlar attığı ancak mevcut açığın kısa vadede kapatılmasının zor göründüğü öne sürüldü.

#2
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

New York Times'a (NYT) konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi olan iki yetkili, ABD'nin İsrail-İran savaşı sırasında tükettiği silah ve mühimmat stoklarının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

Habere göre Trump ve Pentagon'un üst düzey yetkilileri, bu hafta gerçekleştirdikleri görüşmelerde mühimmat açığını gidermek amacıyla iki yönlü bir strateji üzerinde durdu.

#4
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

Yetkililerin, bir yandan savunma şirketlerini tükenen silah sistemlerinin üretimini hızlandırmaya teşvik ettiği, diğer yandan da İran'a karşı yürütülen ve mühimmat tüketimini artıran operasyonlar için ek bütçe sağlanması amacıyla Kongre üzerinde baskı kurduğu belirtildi.

#5
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

Gazete, mühimmat stoklarındaki açığın kapatılmasının "oldukça zorlu bir süreç" olacağını ve kısa vadede çözüm beklenmediğini aktardı. Haberde, adı açıklanmayan iki yetkiliye dayanılarak, çarşamba günü Beyaz Saray'da yapılan toplantıda savunma sanayisi temsilcilerinin Trump'tan üretim kapasitelerini artırabilmek için daha fazla mali destek talep ettiği ifade edildi.

#6
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

Yetkililerden birine göre Trump, savunma şirketleriyle yaptığı önceki görüşmelere kıyasla daha uzlaşmacı bir tutum sergileyerek yönetiminin ek kaynak sağlamak için çalıştığını dile getirdi.

#7
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

Ancak Trump yönetiminin savaş harcamaları için talep ettiği 70 milyar dolarlık ek fonun, Kongre'de ciddi bir muhalefetle karşılaşması bekleniyor.

#8
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

Söz konusu teklifin Senato'dan geçebilmesi için hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların desteğine ihtiyaç duyuluyor. Ancak Demokratların büyük bölümü, karşı çıktıkları bir çatışmanın finansmanı için destek vermeyeceklerini daha önce açıklamıştı.

#9
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

Haberde ayrıca, "Pentagon'un karşı karşıya olduğu zorluklara ek olarak, her iki partiden bazı milletvekilleri de Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla yaptığı anlaşmaya şüpheyle yaklaşıyor ve başkan ile savunma bakanının savaşı başlatmış olmasına tepki gösteriyor." değerlendirmesine yer verildi.

#10
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

İran'a karşı yürütülen savaşın Pentagon'un cephaneliğinde ciddi bir azalmaya yol açtığı öne sürülen haberde, ABD'nin, çatışma sürecinde Çin'e karşı olası bir savaş senaryosu için üretilen yaklaşık 1100 uzun menzilli gizli seyir füzesini kullandığı ve bu sayının, ABD envanterinde kalan toplam füze miktarına neredeyse eşit olduğu belirtildi.

#11
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

Öte yandan, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) geçen ay yayımladığı değerlendirmede, ABD'nin İran'a yönelik olası senaryolar için yeterli mühimmat kapasitesine sahip olduğu, ancak azalan stokların Batı Pasifik'te yaşanabilecek muhtemel bir çatışma açısından önemli bir zafiyet oluşturduğu vurgulandı.

#12
Foto - Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

Değerlendirmede, "Bu nedenle, tüketilen mühimmat stoklarının yeniden oluşturulması için gereken süre, giderek daha büyük bir endişe kaynağı haline gelmiştir." ifadeleri yer aldı.

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