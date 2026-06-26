Çabalıyorlar ama gedik kapanmıyor! ABD ordusunda silah ve mühimmat krizi

Haberde ayrıca, "Pentagon'un karşı karşıya olduğu zorluklara ek olarak, her iki partiden bazı milletvekilleri de Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla yaptığı anlaşmaya şüpheyle yaklaşıyor ve başkan ile savunma bakanının savaşı başlatmış olmasına tepki gösteriyor." değerlendirmesine yer verildi.