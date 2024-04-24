ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Bir konuşlandırmanın üç temel hedefe hizmet edeceğini söyleyen Özeren, "Öncelikle S-400'ler en pahalı ama en az verimli politika kararlarından biri olmuştur AK Parti bunları konuşlandırarak ve bu konuda çok gürültü çıkararak, ülke içindeki eleştirmenleri susturmayı amaçlayabilir." dedi. İkincisi, Ankara Moskova'ya askeri işbirliğinin hâlâ devam ettiğini kanıtlamak isteyebilir diyen Özeren, "Üçüncüsü, böyle bir karar Batı'ya, özellikle ABD'ye, Ankara'nın Rusya ve NATO karşısındaki tutumunun değişmediği mesajını göndermeyi amaçlayabilir." ifadelerini kullandı. FETÖ'cü Süleyman Özeren, Joe Biden yönetiminin Türkiye'de darbe amaçlı kurduğu Turkish Democracy Project (TDP) adlı oluşumda, FETÖ'cü eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ile 15 Temmuz darbe destekçisi John Bolton'la birlikte yer alıyordu.