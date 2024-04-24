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ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

2024-04-24 18:25:17
ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK'ya düzenleyeceği operasyonu mercek altına alan Business Insider'dan S-400'lerle ilgili ilginç bir iddia geldi.

#1
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Türkiye, Kuzey Irak sınırına Rus S-400 Triumf hava savunma sistemlerini konuşlandırabilir iddiası ile okuyucularının karşısına çıkan ABD medyası, Türkiye'nin Batı'dan yükselen ambargo seslerinden bu yana ilk bir operasyonda S-400'leri kullanacağını iddia etti.

#2
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

"S-400 anlaşmasının Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 2,5 milyar dolar oldu" diyerek haberine devam eden Business Insider, küresel F-35 tedarik zinciri için 900'den fazla parçanın üretilmesinden elde edilebilecek 9 milyar doların üzerindeki zarardan çok daha fazlasına mal oldu ifadelerini kullandı.

#3
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı için en az 9 milyar dolar tedarik zararına uğradığını iddia eden Business Insider, Lockheed Martin üretimi her bir uçağın toplam uçuş ömrü boyunca 800 milyon dolar hortumladığı gerçeğine değinmedi.

#4
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Türkiye'nin ambargo tehditlerine rağmen Kuzey Irak'a S-400 konuşlandıracağını yineleyen gazete, Katar Üniversitesi İbn-i Haldun Merkezi'nde Türkiye uzmanı ve Atlantik Konseyi'nin Scowcroft Orta Doğu Güvenlik Girişimi'nde yerleşik olmayan kıdemli araştırmacı Ali Bekir'in sözlerine yer verdi.

#5
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Business Insider konuşan Bekir, "Bu bir deneme balonu, Türk birliklerinin konuşlandığı Kuzey Irak'taki dış tehdit nedeniyle operasyonel bir gereklilik veya sadece asılsız bir haber olabilir" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Açıklamalarına devam eden Bekir, "Eğer S-400 operasyonel ihtiyaçlar için konuşlandırılırsa, bu İran'ın balistik füzelerinin potansiyel tehdidine karşı olabilir" şeklinde konuştu.

#7
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Türkiye'nin diğer hava savunma sistemleri PKK'dan gelen hava tehditleriyle mücadele edebilecek kapasitede olsa da, Türkiye'nin İran'dan atılan balistik füzeleri engellemek için gelişmiş bir sisteme ihtiyacı var.

#8
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Gazeteye demeç vermeye devam eden Bekir, "Ankara'nın Kuzey Irak'a asker konuşlandırdığı göz önüne alındığında, bölgesel gerginlik veya çatışma sırasında onları korumak için böyle bir sistemi konuşlandırmak daha mantıklı olacaktır." dedi.

#9
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Bekir ayrıca, İsrail ile İran arasında son dönemde yaşanan füze saldırılarının S-400'ün Türkiye'nin doğusuna konuşlandırılmasına bir gerekçe olabileceğini söyledi.

#10
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

MİT tarafından ByLock kullandığı tespit edilen FETÖ’cü emniyet amirlerinden firari Süleyman Özeren'in de yorumlarına yer verilen haberde Özeren, İran füzelerine karşı acil bir durum olarak S-400'lerin konuşlandırılmasının Türkiye için son derece karmaşık bir durum" olduğunu ifade etti. Sözlerine devam eden firari FETÖ'cü Özeren, "Rusya'nın Ortadoğu'daki en sadık müttefikine karşı Rus silah sistemini kullanacağız. Ancak Türkiye, İran bağlantılı milis grupları veya PKK'nın potansiyel tehdidini S-400'leri konuşlandırmak için bahane olarak kullanabilir." dedi.

#11
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Bir konuşlandırmanın üç temel hedefe hizmet edeceğini söyleyen Özeren, "Öncelikle S-400'ler en pahalı ama en az verimli politika kararlarından biri olmuştur AK Parti bunları konuşlandırarak ve bu konuda çok gürültü çıkararak, ülke içindeki eleştirmenleri susturmayı amaçlayabilir." dedi. İkincisi, Ankara Moskova'ya askeri işbirliğinin hâlâ devam ettiğini kanıtlamak isteyebilir diyen Özeren, "Üçüncüsü, böyle bir karar Batı'ya, özellikle ABD'ye, Ankara'nın Rusya ve NATO karşısındaki tutumunun değişmediği mesajını göndermeyi amaçlayabilir." ifadelerini kullandı. FETÖ'cü Süleyman Özeren, Joe Biden yönetiminin Türkiye'de darbe amaçlı kurduğu Turkish Democracy Project (TDP) adlı oluşumda, FETÖ'cü eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ile 15 Temmuz darbe destekçisi John Bolton'la birlikte yer alıyordu.

#12
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Habere devam eden Business Insider, Ocak ayında, dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Washington'un S-400 sorununu çözmesi halinde Ankara'nın F-35 programına yeniden kabul edilmesini tartışabileceğini söyleğini hatırlattı.

#13
Foto - ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Kaynak: TRHABER

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