Abdullah Gül yeniden ortaya çıktı! Erdoğan'a teşekkür etti ve...

"Aklınızı ve fikrinizi kiraya vermeyin" - Sosyal olun, networkünüz olsun. Ama sakın ha sakın, aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin. Muhakkak fikri hür, vicdanı hür gençler olun. Aklınızı her şeyde daima kullanın. Herkesle diyalog içinde olun, farklı düşünceden olan insanlarla, ırktan, dinden olan insanlarla. Bu üniversitede Türk olmayan öğrenciler var. Biraz önce kürsüye çıktı bir Pakistanlı arkadaşımız. Bir Türk gibi Türkçe konuştu. O farklı bir ırktan ve coğrafyadan. Aranızda farklı inançtan öğrenciler de vardır. Afrika ve Avrupa'dan gelen. Herkesle anlaşın, herkesi anlamaya çalışın. Yeri geldiğinde kendinizi onların yerine koyun."