Abdullah Gül yeniden ortaya çıktı! Erdoğan'a teşekkür etti ve...

"Asla umudunuzu kaybetmeyin" - Mezun olan öğrencilerle zaman zaman bir araya geldiğini hatırlatan Gül, tavsiye verdiği öğrencilerle ilgili şunları kaydetti: "İyi bir insan olun. Her şeyin başı iyi insan olmaktan geçiyor. Karakterli, düzgün, kişilikli, güvenilir ve emin insan olun. Her şeyin başı bu. Bunun dışındaki yollar sizi mutlu etmez. İkincisi, öğrenmeye devam edeceksiniz. Azimli olun. Karamsar olmayın. Umutlu olun ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Zaman zaman sıkıntılar olabilir. Bu problemler mikro seviyede ya da makro seviyede de olabilir. Bazen şahsınızda, bazen ülkeyle. Bütün bunlar olabilir. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Hele hele ülkenize muhakkak güvenin. Türkiye çok güzel bir ülke. Ülkenizi muhakkak çok sevin. Ülkenize borcunuz olduğunu bilin.