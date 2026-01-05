Venezuela'ya müdahale piyasaları karıştırdı: Savunma hisseleri fena patladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasına ilişkin, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor." dedi. Dünyanın kargaşa içinde olduğuna işaret eden Şi, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor. Tüm ülkeler, diğer ülkelerin halklarının seçtiği kalkınma yoluna saygı göstermeli, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmalı. Özellikle büyük ülkeler, bu konuda öncü olmalı." ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de ABD’nin düzenlediği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ülkeden kaçırmasına ilişkin, "Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz." diye konuştu.