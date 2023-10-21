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ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu: Refah sınır kapısı açılıyor! İpler İsrail’in emrinde

2023-10-21 10:30:24
ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu: Refah sınır kapısı açılıyor! İpler İsrail’in emrinde

İslam dünyası şamar oğlanına döndü. Refah kapısı açılıyor… kapanıyor… bombalanıyor ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılacağını bildirdi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

#1
Foto - ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu: Refah sınır kapısı açılıyor! İpler İsrail’in emrinde

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılması bekleniyor. ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık.

#2
Foto - ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu: Refah sınır kapısı açılıyor! İpler İsrail’in emrinde

Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

#3
Foto - ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu: Refah sınır kapısı açılıyor! İpler İsrail’in emrinde

Mısır'a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

#4
Foto - ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu: Refah sınır kapısı açılıyor! İpler İsrail’in emrinde

ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır'daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarıldı.

#5
Foto - ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu: Refah sınır kapısı açılıyor! İpler İsrail’in emrinde

Sınırdaki durumun dinamik, değişken ve güvensiz olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının sınıra doğru ilerlemeden veya sınırı geçmeye çalışmadan önce güvenlik durumunu değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.

#6
Foto - ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu: Refah sınır kapısı açılıyor! İpler İsrail’in emrinde

NE OLMUŞTU? Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

#7
Foto - ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu: Refah sınır kapısı açılıyor! İpler İsrail’in emrinde

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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