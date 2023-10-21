2023-10-21 10:30:24 ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu: Refah sınır kapısı açılıyor! İpler İsrail’in emrinde
İslam dünyası şamar oğlanına döndü. Refah kapısı açılıyor… kapanıyor… bombalanıyor ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılacağını bildirdi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz." ifadelerine yer verildi.